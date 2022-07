Rév Marcellt is jelölték a legnagyobb sorozatos díjátadóra, az Emmy-gálára.

A magyar operatőr az Eufória fényképezéséért érdemelte ki a jelölést. A gálán számos kategóriában adnak ki díjakat minden évben, és a korábbiakhoz hasonlóan idén is gyakran ismétlődnek ugyanazok a címek a jelöltek listáján.

Fotó: Kallos Bea / MTI

A Sorozatjunkie arról ír, hogy az előző évhez képest idén ismét nagyobb hangsúlyt kaptak a tipikus Emmy-sorozatok. Az egyik legtöbb kategóriában az Utódlás jelenik meg, amely 25 jelölést kapott. A Ted Lasso új évada ismét népszerű volt, a tavalyihoz hasonlóan idén is 20 kategóriában bukkan fel a neve. Az újonc, A Fehér Lótusz szintén 20 jelölést zsebelt be. A Stranger Things negyedik szezonja is szépen teljesített, de érdekes látni, hogy a legtöbb jelölést technikai kategóriákban kapta.

Az első évados sorozatok közül érdemes megemlíteni a Severance, a Nyerd meg az életed!, a Yellowjackets és az Abbott Általános Iskola, valamint a Gyilkos a házban című produkciókat. Általában az újoncok kevés jelöléssel képviseltetik magukat az Emmy-gálán, mivel ritka, hogy egy széria már az első epizódokkal berobbanjon, így ezeknek a sorozatoknak a szereplése kiemelkedőnek mondhatók.

Fotó: Mark Ralston / AFP

Érdekesség, hogy a Marvel sorozatai összesen csak 19 jelölést gyűjtöttek, a Star Wars esetében pedig még kevesebb jött össze.

Az akadémia nyolc kategóriában indította a Holdlovagot, hatban a Lokit, négyben a Boba Fettet, háromban a Mi lenne, ha…? címűt és kettőben a Hawkeye-t. Ebből látszik, hogy a korábbi Disney-sikersorozatok teljesítményét nem tudta megismételni a cég.

A streamingháborút az Emmy-jelölések esetében idén az HBO nyerte 108 jelöléssel. A Netflix a tavalyi 129 jelölés után idén csak 105-öt tudott összeszedni. Harmadik lett a platformok között a Hulu 58 jelöléssel, az Apple TV+ követi 51gyel. A Diseny+ tartalmai összesen 34 jelölést zsebeltek be.

Az Eufória, amellyel Rév Marcell is versenybe száll a gálán, összesen 16 kategóriában indul.

A jelöltek teljes listáját ezen a linken érhetik el.