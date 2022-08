Továbbra sem hagyja nyugodni a közvéleményt, hogy jó döntés volt-e lefújni az augusztus 20-i, ünnepi tűzijátékot a fővárosban, vagy pedig nyugodtan meg lehetett volna rendezni a látványosságot. Mint ismert: a nemzeti ünnep biztonságáért felelős operatív törzs szombaton kora délután halasztotta el a tűzijátékot, mivel a délutáni órákra az Országos Meteorológiai Szolgálat esőt és erős széllökéseket jósolt. A 2006-os ünnepi rendezvényen történt tragédia miatt érthetően mindenki óvatosan állt az esemény megtartásához. 2006-ban, amikor a fővárosi tűzijáték közben lecsapott a hatalmas vihar, öt ember vesztette életét, és sokan megsérültek. Az OMSZ előrejelzése miatt végül az operatív törzs úgy határozott, hogy a budapesti tűzijátékot, amelyet Európa legnagyobbjaként harangoztak be, augusztus 27-én fogják bepótolni. Az OMSZ vezetését időközben menesztették.

Fotó: MET HU, YouTube

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) végül Facebook-oldalán adott ki közleményt, amelyben elnézést kértek a kellemetlenségért, és kifejtették, hogy milyen adatok alapján jósoltak kedvezőtlen időjárást szombat estére.

Hogyan készül az időjárás-előrejelzés?

Azt látni kell, hogy a meteorológia, az időjárás-előrejelzés egy rendkívül bonyolult tudomány

– írja a Discover Magazine. A meteorológusoknak rendkívül sok információt kell összegyűjteniük az aktuális időjárásról és a légkör állapotáról az időjárás-előrejelzés elkészítéséhez. Meg kell figyelniük többek között a hőmérsékletet, a légköri nyomást, a páratartalom szintjét és a szélsebességet. Ráadásul az adatokat nem egy adott helyen kell összegyűjteni, hanem a világ minden tájáról egyszerre, és ezeket együttesen kell feldolgozni. A modern meteorológia korában ezt már szuperszámítógépek segítségével végzik el, mivel az adatok mennyisége az emberi elme számára egyszerűen túl sok. A Met Office, az Egyesült Királyság meteorológiai szolgálata például egy 1,2 milliárd font értékű szuperszámítógép segítségével dolgozza fel a légköri adatokat – írta meg a BBC. Ennek segítségével több mint 200 milliárd műholdakról, meteorológiai állomásokról és az óceánon úszó bójákról érkező adatot képes begyűjteni és feldolgozni az időjárási jelenségek előrejelzéséhez.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat, Facebook

Még ez is kevés a százszázalékosan pontos jóslatokhoz. A technika folyamatosan fejlődik ugyan, de

még mindig nem tudják a csodamasinák elég gyorsan feldolgozni a beérkező információkat a tökéletes előrejelzésekhez.

Pedig a számítógépek munkája kiegészül a tapasztalt meteorológusokéval, akik folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat.

Ilyen fejlett technikák mellett hogy lehet tévedni?

Az atmoszféra kaotikus jellege, illetve az óceánokban végbemenő apró változások mind hatással lehetnek arra, hogy az időjárás végül miként alakul. A jelenség, amelyet például a Csendes-óceán felett megfigyelnek, teljesen másként reagálhat, amikor eléri a szárazföldet.

Nincs még olyan gyors számítógép, amely képes lenne lépést tartani a számítások készítése közben a légkör hirtelen változásaival.

A légkör hatalmas és összetett, emiatt lehetetlen pontosan nyomon követni minden részét. Így a megfigyelésekben elkerülhetetlenül hiányosságok lesznek, amelyek végül a teljes előrejelzést boríthatják.

A jelenlegi technika mellett egy hétnapos időjárás-előrejelzés esetében a legmeghatározóbb tényezők nagy eséllyel megváltoznak, mire eljön az adott nap. Ennek ellenére a meteorológia nem veszett fejsze nyele. Azzal, ahogy az emberiség egyre több tudást halmoz fel a légkörről, és a számítástechnika fejlődésével egyre pontosabbá fognak válni a jövőre vonatkozó előrejelzések.

A BBC szerint például a Met Office a jelenlegi képességeivel

egy négynapos időjárás-előrejelzést olyan pontosan tud elkészíteni, mint amilyen egy egynapos előrejelzés volt harminc évvel ezelőtt.

Ezzel együtt a hosszabb távú, akár 45 napos előrejelzések, bár nem száz százalékig pontosak, de képesek egy jó irányt adni az időjárás általános trendjeinek előrejelzésére. Például egy kéthetes vagy egy hónapos előrejelzés jó lehet arra, hogy kiderüljön, csapadékos vagy száraz lesz-e a következő időszak. Szuperszámítógépek segítségével még azt is lehet modellezni, hogy miként fog kinézni az éghajlat több évtized múlva.

Miért ilyen nehéz előre jelezni a lokális időjárást?

Vannak könnyen elemezhető folyamatok az időjárás vizsgálata közben, illetve vannak olyan időjárási minták, amelyek előrejelzése különösen nehéznek számít. Ilyenek például a záporok. A zápor egy olyan kis léptékű időjárási jelenség, amelyről alig lehet megállapítani, hogy egy nagyobb körön belül pontosan hol fog kialakulni.

Ezért nem a meteorológusok hibája, ha egy adott területre záport jósoltak, de végül egy csepp eső sem esik, mert lehetséges, hogy a jelzett régióban, néhány kilométerrel odébb leszakadt az ég.

Emellett azért is „átverve” érezhetik magukat sokan, hogy a különböző szervezetek és portálok egymástól eltérő előrejelzéseket adhatnak ki. Az OMSZ-előrejelzés vagy más oldalak előrejelzése könnyen eltérhet egymástól, de nem azért, mert valamilyen csapat nem végzi jól a munkáját. A különböző előrejelzéssel foglalkozó szervezetek használhatnak eltérő számítógépes programokat például, vagy a légköri folyamatokból juthatnak eltérő következtetésre. Könnyen lehet, hogy az egyik oldalon este kilenc órára jósolják a csapadékot, miközben egy másik helyen éjfélt valószínűsítenek. Ennek alapján az egyes médiumok közölt időjárás-előrejelzései is különbözhetnek egymástól, attól függően, hogy melyik szolgáltató jóslatait részesítik előnyben. Meg lehet még említeni az eltérő módszereket is. Lehetséges, hogy az egyik oldalon 30 százalékra teszik az eső valószínűségét, ezért azt írják, hogy lehet zápor, zivatar, miközben egy másik portál száraz időt jósol, hiszen 70 százalék az esélye, hogy nem fog esni az eső az adott területen.