Rushdie még életben van, de orvosa szerint támadója többször is megszúrta Salman Rushdie írót egy New York-i előadásán támadta meg a hallgatósága egy tagja. A támadó többször is megszúrta az írók, akit helikopterrel szállítottak kórházba. Rushdie a hírek szerint még életben van. Az író fejére 3 millió dolláros várdíjat tűzött ki Khomeini ajatollah Sátáni verek című alkotása miatt. A vers be van tiltva Iránban.