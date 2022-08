Újabb per vár a júniusban húszéves börtönbüntetésre ítélt Ghislaine Maxwellre. Jeffrey Epstein üzletember egykori üzlet- és bűntársát ezúttal saját ügyvédei és az őt képviselő ügyvédi iroda perelte be, mert nem fizette ki az ügyvédi díjakat, testvére mindössze a várt összeg töredékét rendezte.

Fotó: Mathieu Polak / Getty Images

Epstein és Maxwell éveken keresztül futtatta hálózatát, amelyben fiatal lányokat kutattak fel gazdag üzletembereknek, és kiszolgáltatták őket szexuális játékszerül. Mint ismert: Epstein öngyilkosságot követett el a börtönben, így bíróság elé csak Maxwell állhatott. Egy neves ügyvédi irodát bízott meg a képviseletével, ám végeredményben nem segített neki sokat a védelem, hiszen húsz évet kapott.

A The Guardian szerint a Haddon, Morgan és Foreman ügyvédi iroda ennek ellenére most pert indított Maxwell, valamint a nő testvére és a férje ellen, mert a szerződésük szerint 878 ezer dollárnyi ügyvédi díj járna még nekik. Kevin Maxwell még azután is erőltette az együttműködést, hogy az első számlákat sem fizették ki, azt állítva, hogy a nő férje, Scott Borgerson áll a kifizetések útjába, de később mindent rendezni fognak.

A Maxwell család részéről senki sem kommentálta az újabb pert. Ghislaine Maxwell egy floridai börtönben tölti két évtizedes büntetését.