A koronavírus ellen beoltottak száma 6 415 177, közülük 6 201 472-en a második, 3 892 097-en a harmadik, 328 722-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták – közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu.

Fotó: Shutterstock

A kormányzati portálon azt írták: az előző héten 16 249 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 021 648-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 117, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 083-ra emelkedett. A gyógyultak száma 1 924 022, az aktív fertőzötteké 50 543.

Jelenleg 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 2015-en vannak.

Azt írták, hogy a fertőzöttek és a betegek száma a megelőző héthez viszonyítva tovább csökkent. A vírus most is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását

– olvasható az oldalon.

Kiemelték, hogy a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás kérhető a háziorvostól, a házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A kormány és az operatív törzs folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz

– tették hozzá.

A kormányzati portálon felhívták a figyelmet arra, hogy aki Moderna-vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. Miután a Moderna elfogy, háromféle oltóanyag marad: Pfizer, Sinopharm és Janssen – írták a koronavirus.gov.hu oldalon.