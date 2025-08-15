Deviza
Nyilatkozatot tett a Honvédelmi Minisztérium: ellopták a magyar MiG–29-esek értékes alkatrészeit – betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.
VG
2025.08.15., 10:56

Ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, a MiG–29-esek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit vitték el. 

A MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.
A MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el / Fotó: NurPhoto /AFP

A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, ekkorra már mindössze négy repülőgép volt hadra fogható. A helyüket a Gripenek vették át.

Ezek a vadászgépek már évek óta nem szállnak fel, úgynevezett „konzervált” állapotban őrzik őket, vagyis igyekeznek megóvni a műszaki épségüket. A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, amely a mai napig szolgálatban áll több országban, például 

  • Oroszországban, 
  • Ukrajnában, 
  • Bulgáriában 
  • vagy éppen Kubában.

A Blikk úgy tudja, a tettesek átvágták a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez. Innen szereltek ki több értékes alkatrészt.

A honvédelmi minisztérium a Baon.hu megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni.

Az ügyben keresték a megyei rendőrséget is, amint válaszolnak, beszámolunk róla.

A megyei lap emlékeztet, hogy a MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta egyben értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére egyetlen licit sem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is kellett volna. 

MiG – 29

