Rákapcsolt a forint, olcsóbb a dollár és az euró is

Lendületet vett péntek délelőtt a forint, miközben a befektetők a devizapiacon is az esti Trump–Putyin-csúcstalálkozóra várnak türelmetlenül. A hazai fizetőeszköz a reggeli enyhe gyengülést követően magára talált az euróval szemben, fél 11-ig pedig már kisebb, 0,1 százalékos erősödést tud felmutatni.

Lendületben a forint a dollárral és az euróval szemben is / Fotó: YinNarukami / shutterstock

A keresztárfolyam az eddig stabilnak tűnő 395-ös szint alá is benézett, de ezúttal sem tudott huzamosabb ideig a meghatározó szint alatt maradni. A cikk írásakor 395,1 forintot kérnek az euró egységéért.

A dollárhoz képest növelte előnyét a magyar pénz, amely közel fél nap alatt 0,4 százalékot erősödött az amerikai fizetőeszközhöz képest. A kurzus 338 forintig jött vissza ezzel.

Az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint ma – kis túlzással – az egész világ Trump és Putyin alaszkai találkozóját figyeli, a legfontosabb kérdés, hogy elérhető-e legalább egy fegyverszünet a háborús felek között. Az USA-beli konjunktúra adatok délután a forintpiacra is hathatnak – leginkább a Fed kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásainak esetleges változásain keresztül.