Rákapcsolt a forint, olcsóbb a dollár és az euró is

Lendületet vett péntek délelőtt a hazai fizetőeszköz. A forint 0,4 százalékot hozott a dolláron, és az euróval szemben is ledolgozta reggeli hátrányát.
K. T.
2025.08.15, 11:44
Frissítve: 2025.08.15, 12:04

Lendületet vett péntek délelőtt a forint, miközben a befektetők a devizapiacon is az esti Trump–Putyin-csúcstalálkozóra várnak türelmetlenül. A hazai fizetőeszköz a reggeli enyhe gyengülést követően magára talált az euróval szemben, fél 11-ig pedig már kisebb, 0,1 százalékos erősödést tud felmutatni. 

forint, bankjegy, euro, euró
Lendületben a forint a dollárral és az euróval szemben is / Fotó: YinNarukami / shutterstock

A keresztárfolyam az eddig stabilnak tűnő 395-ös szint alá is benézett, de ezúttal sem tudott huzamosabb ideig a meghatározó szint alatt maradni. A cikk írásakor 395,1 forintot kérnek az euró egységéért.

A dollárhoz képest növelte előnyét a magyar pénz, amely közel fél nap alatt 0,4 százalékot erősödött az amerikai fizetőeszközhöz képest. A kurzus 338 forintig jött vissza ezzel.

Az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint ma – kis túlzással – az egész világ Trump és Putyin alaszkai találkozóját figyeli, a legfontosabb kérdés, hogy elérhető-e legalább egy fegyverszünet a háborús felek között. Az USA-beli konjunktúra adatok délután a forintpiacra is hathatnak – leginkább a Fed kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásainak esetleges változásain keresztül.

A pesti tőzsdén csökkent a vevői lendület, a nyitáskor elért új történelmi csúcsról kissé lejjebb ereszkedett a BUX, amely napon belül így is 0,1 százalékos emelkedést tudhat maga mögött. Az OTP 0,6 százalékkal drágul, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol ezzel szemben 0,7 százalékkal esik, a Richter kurzusa pedig 0,3 százalékkal fordult le.

