Barack Obama volt amerikai elnök és Michelle Obama volt first lady hivatalos portréját szerdán a Fehér Házban tartott ünnepségen mutatták be. A 2017-es távozásuk óta ez volt az első közös megjelenésük a Fehér Házban – számolt be a CNN.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

A Fehér Ház Történelmi Egyesülete – amely az elnöki rezidencia történetének megőrzésén dolgozik – közölte, hogy

a festmények az elkövetkező évtizedekben a Fehér Ház gyűjteményét képezik, és ahol a korábbi elnökök és first ladyk képeit is őrzik.

Obama elnök képét Robert McCurdy, Michelle Obama portréját Sharon Sprung képzőművész festette. McCurdy elmondta, hogy festményei legalább egy évig elkészülnek, Sprung az elkészült munkáját pedig kortárs realista festményként kategorizálta.

Mindketten emberek millióiban keltettek reményt, olyanokban, akiket oly sokáig mellőztek, és ez számít (...) Nagyot álmodtak, és tartós sikert hoztak el az amerikai nép számára

– mondta Joe Biden amerikai elnök a képeket ünnepélyes felavatása előtt. „Ez Obama elnökségének ajándéka az országnak és a történelemnek” – tette hozzá Obama egykori elnökhelyettese.

Stewart McLaurin, a Fehér Ház Történelmi Egyesületének elnöke a CNN-nek elmondta, hogy

Donald Trump volt elnök és Melania Trump volt first lady portrékészítési folyamatának még a kezdő szakaszában vannak.

„Konkrét művészekre összpontosítunk, akik valószínűleg elkészíthetik a portréjukat” – tette hozzá McLaurin. Egy névtelen forrás a CNN-nek azt mondta, hogy a portrékról az elmúlt hat hónapban már elkezdődött egy beszélgetés Trump Mar-a-Lago-i rezidenciájában, és ahol már előzetesen fényképeket is készítettek a volt elnökről.