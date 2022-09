Ma végső búcsút int a világ II. Erzsébetnek

A világ hétfőn vesz végső búcsút a brit trónon legtovább ülő II. Erzsébetnek, ami az Egyesült Királyságban munkaszüneti napot is jelent és a legtöbb TV-csatorna a szigetországban a temetést közvetíti majd. Ez Magyarországon sem lesz másként, hiszen több csatornán is látható lesz a végső tiszteletadás, így például a HírTv műsorán is.

Fotó: AARON CHOWN

A hivatalos, óriási sorban állást hozó virrasztás magyar idő szerint 6:30-kor ért véget a Westminster Hallban, ahol több százezren rótták le tiszteletüket az elhunyt uralkodó előtt.

Nem sokkal 11 óra előtt aztán a Royal Standard zászlóval borított, a tetején a birodalmi koronát hordozó tölgyfa koporsót ágyútalpra helyezik, melyet tengerészek fognak a Westminsteri apátságig vontatni a temetésre, ahol mintegy 2000-en lesznek jelen. Köztük lesz Joe Biden amerikai elnök, Hirohito japán császár vagy épp Novák Katalin is.

Fotó: Rasid Necati Aslim/AFP

A temetésen jelen lesznek a királynő dédunokái közül, a trónörökös Vilmos herceg idősebb gyerekei, a 9 éves György és a 7 éves Charlotte is – írja a Reuters.

II. Erzsébet uralkodása alatt nyomon követhette a brit birodalom összeomlást és a brit nemzetközösség születését, melynek köszönhetően a gyarmatok elvesztése ellenére a brit uralkodó az államfő számos országban továbbra is. Ugyanakkor

az 56 országot tömörítő közösségből 36ország már köztársaság, míg 5 országban az uralkodó személye nem III. Károly.

A királynő koporsója mögött vonul majd III. Károly király és fiai, Vilmos és Harry és a Windsor család további tagjai, míg a menetet mintegy 200 dudás és dobos vezeti majd. A királyi koronázásoknak, házasságoknak és temetéseknek helyet adó Westminsteri apátság harangja 96-szor fog ütni az elhunyt korát jelképezve.

Fotó: Yui Mok/AFP

A temetési szertartást – elsőként a brit történelemben – melyet feltehetőleg milliók követnek majd, két perces néma csönd követi Nagy-Britanniában. Ezt követően a temetési menet a Wellington Arch-ot veszi célba a Hyde Park Cornernél. A koporsó ekkor halottas kocsira kerül, amit a Windsori kastélyba visznek tovább, ahol a Szent György Kápolnában következik szertartás, melynek a végén az uralkodói jelképek – a korona, az országalma és a jogar – az oltárra kerülnek.

A királyi ház legmagasabb rangú szolgája, Lord Chamberlain ekkor eltöri hivatali pálcáját, jelképezve szolgálatai végét II. Erzsébet felé, és azt a koporsóra teszi, amit az uralkodói sírkamrába engednek.

Végül a királynőt férjével, Fülöp herceggel a VI. György emlékkápolnában helyezik végső nyugalomra, ahol szülei és húga is nyugszik.