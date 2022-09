Rendkívüli műsorral készül a HírTV a királynő temetésére

Rendkívüli műsorokkal jelentkezik a HírTV II. Erzsébet gyászszertartása kapcsán, hétfőn 10 órakor kezdődik a tematikus műsorfolyam, amelynek címe: Búcsú a királynőtől. Az 500 percre tervezett élő közvetítésben a HírTV a BBC/Sky/ITV közös világközvetítésének képeit használja majd. Kétszázötven kamerából álló lánc mutatja majd az eseményeket, a királyi család tagjait, a világ vezető politikusait, köztük Novák Katalin köztársasági elnököt.

Fotó: Yui Mok / AFP

Legalább ilyen erős garancia, hogy a budapesti stúdióban M. Dobos Mariann és M. Kovács Róbert vendégeikkel percről percre követik, magyarázzák és értelmezik a történéseket. A HírTV nézői mindent megtudhatnak az uralkodóház múltjáról és jelenéről, a legfontosabb politikai és morális kérdésekről.

Minden idők legnézettebb televíziós eseménye lehet a királynő temetése: négymilliárd nézőt várnak Világszerte várhatóan 4,1 milliárdnyian kapcsolódnak majd be hétfőn II. Erzsébet királynő temetésének közvetítésébe, legalábbis jelenleg ezt becsülik a szakértők.

A stúdióvendégek között lesz többek között Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, aki kalauzolta Erzsébet királynőt Budapesten, illetve protokollszakértők és történészek is. A stúdióba várják Paul Fox brit nagykövetet, és Kumin Ferenc londoni magyar nagykövet is bekapcsolódik majd a műsorba. A híradó riportere Londonból élőben jelentkezik a nap folyamán, a HírTV külpolitikai szakújságírója, Árendás Péter pedig a világközvetítéseket figyeli, és számol be róluk.

Az esti műsorsáv különlegessége, hogy a csatorna egyedüliként Magyarországon megszerezte a brit uralkodó életéről szóló másfél órás exkluzív BBC-dokumentumfilm sugárzási jogait, amelyet 18:40-től sugároznak.