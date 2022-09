A hasonló gondolkodású szakemberek számára kialakított privát online közösségek egyre népszerűbbek – és az alkalmazottak használják is őket, hogy egyre könnyebben tudjanak majd munkahelyet váltani – írja a BBC a legújabb álláskeresési trendekről.

2015-ben David Feinman csatlakozott a Skype digitális marketingeseinek új közösségéhez. „Az alapító eredetileg egy SEO problémát akart orvosolni, ezért egy csomó szakembert vont be egy csoportba, és dolgoztatta őket a probléma megoldásán. Miután megoldották a kérdést, a csoporttagjai más problémákat is felhoztak megoldásra, és később kiderült, hogy tulajdonképpen ez egy szupercsoport” – mondta el Feinman, aki jelenleg a csoport moderátora.

A közösség a Slack üzenetküldő platformra váltott. A taglétszám hamarosan megduzzadt: szakemberek ezrei kezdtek el csatlakozni.

Ma az Online Geniuses 40 ezer digitális marketingessel rendelkezik a világ minden tájáról. „Különböző Slack-csatornáink vannak bármilyen típusú digitális marketing témához” – mondta Feinman. „Az emberek minden nap megosztják kérdéseiket, ötleteiket és projektjeiket, amelyeken éppen dolgoznak” – tette hozzá.

Az Online Geniuses álláshirdetési fórumként is működik, dedikált felvételi csatornával. A platform adminisztrátora szerint hetente akár negyven munkakört is megosztanak, és a tagok felhívják egymás figyelmét a vállalataik legújabb lehetőségeiről is.

A rejtett munkaerőpiac

A hálózatépítés és a szakmai kapcsolatok ápolása régóta a karrier kulcsfontosságú elemei. Tehát bizonyos szempontból a privát csatornák működtetése nem jelentenek újdonságot.

Lauren Thomas, a Glassdoor nevű cégértékelő oldal munkatársa szerint az ilyen típusú közösségek már korábban is léteztek. „Ezek a hasonló szakmai háttérrel és érdeklődési körrel rendelkező embereknek szánt online csoportok működése olyan, mint amikor valaki meghívja ismerőseit a kocsmába, hogy megbeszéljék az álláslehetőségeket” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy munkaadók is régóta használják ezeket a fejlődő közösségeket, mivel ez által kiszélesíthetik a lehetőségét az ideális jelöltek megtalálására. Azt is kifejtette, hogy

a hálózatépítésből származó személyes ajánlásokat azonban gyakran nagyobb valószínűséggel veszik fel.

„A jelenlegi munkaerőhiány miatt a munkaadók kétségbeesetten keresik a munkaerőt, és már minden lehetőségre nyitottak” – összegezte a manapság érzékelhető munkaerőpiaci trendet.

Kathy Gardner, a New York-i székhelyű FlexJobs távmunkával foglalkozó cég szakembere egy új rejtett munkaerőpiac részeként írja le ezeket a zárt csoportokat. Véleménye szerint

a technológiai és virtuális eszközök fejlődése segített kiváltani a kapcsolati tőke fontosságát, illetve a szájról szájra terjedő információk beszerzését.

A távmunka térnyerése a tagságon alapuló online csoportok növekedését is fellendítette. Feinman azt mondja, hogy mivel kevesebb lehetőség nyílik a személyes kapcsolatteremtésre, az alkalmazottak ezt inkább online teszik meg. „Azok, akik távolról dolgoznak, nem feltétlen érzik magukat igazi munkatársnak. Ezek a közösségek viszont rendkívül hatékony módot jelentenek a zökkenőmentes kapcsolatteremtésre egy munkanap alatt.”

A toborzók is egyre gyakrabban kapcsolódhatnak be ezekhez a hálózatokhoz, hogy megtalálják a megfelelő munkaerőt. „Ez olyasmi, amit már feltétlenül mi is megfontolnánk” – mondja Carly Mednick, a New York-i székhelyű Monday Talent toborzó cég operatív igazgatója. „Egyébként kérdések merülhetnek fel a csak meghívásos alapon működő csatornák sokszínűségével kapcsolatban, mivel gát lehet azoknak, akik nem tudnak bekerülni ezekbe a közösségekbe” – fogalmazta meg kétségét a szakember.

Már nem a diploma a legfontosabb

Az álláskeresésben nem csupán azzal lehet kitűnni, hogy a jelölt elkápráztatja az interjúztatót, hanem napjainkban elengedhetetlen már a képességek csiszolása is, amelyekkel az ideális álláskereső kiemelkedhet a tömegből .

A készségek jelentik a legfontosabb tényezőt az állás megszerzésénél

– mondja Blair Heitmann, a LinkedIn karrierszakértője a CNBC-nek. Hozzátette, hogy több vállalat tér át a diplomák és a több éves tapasztalat kiértékelésétől a készségek előtérbe helyezésére, hogy „a legképzettebb személyt kapják a munkában, aki valóban teljesíteni tud.”

A munkaadók túlnyomó többsége – 93 százaléka – szerint a soft skillek (például a többfeladatos munkavégzés és a problémamegoldás) fontos szerepet játszanak a kiválasztás során.

A LinkedIn nevű üzleti közösségi oldal annak érdekében, hogy segítsen az álláskeresőknek eldönteni, hogy mely készségeket emeljék ki önéletrajzukban, azonosította azt a 20 készséget, amelyet a munkaadók jelenleg keresnek. Ezek a készségeket az üzleti platformon az elmúlt három hónapban világszerte szerepeltek a közzétett fizetett állások több mint háromnegyedében.

Íme a listán szereplő 10 legjobb képesség (a teljes jelentést itt találja ):

vevőszolgálat értékesítés könyvelés üzlet fejlesztés marketing vezetés kommunikáció digitális marketing értékesítési menedzsment problémamegoldás

A munkaadók által keresett készségek azonban folyamatosan változnak: a leginkább keresett munkahelyi készségek 25 százaléka az elmúlt hét évben már nem voltak aktuálisak. Más készségek, beleértve az ügyfélszolgálatot és az értékesítést, valamint a soft skillek, mint a vezetési készség és a kommunikáció már sokkal fontosabbak lettek – állapította meg a LinkedIn . Ez az arány várhatóan megduplázódik a következő öt évben. Mivel a legkeresettebb készségek oly gyakran változnak.

Azok a napok elmúltak, amikor a vállalatok azt várták el, hogy a munkavállaló egy meghatározott feladatot végezzen el

– mondta a LinkedIn karrierszakértője. „Ha valaki növekedési gondolkodásmóddal rendelkezik, hajlandó tanulni és fejlődni karrierje során, az valóban piacképes, versenyképes állásjelöltté válhat a szakmai élete hátralévő részében” – tette hozzá.