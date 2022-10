Köhögés elleni mérgező szirupok miatt halt meg több tucat gyerek Gambiában

Több tucat gyerek halálát okozták szennyezett köhögés elleni szirupok Gambiában. A készítmények veseelégtelenséget és halált okoznak, a WHO már vizsgálódik az ügyben. A négy szirupot hivatalosan csak Gambiában forgalmazták, de a WHO figyelmeztet, hogy nem hivatalos úton más országokban is megjelenhet. A szervezet hozzátette, hogy a gyártó Maiden Pharmaceuticals más gyógyszerekben is felhasználhatta a szennyezett alapanyagokat, ezért mindenkit óvatosságra intenek.

2 órája | Szerző: P. A. R.

Globális riasztást adtak ki négy köhögés elleni szirup miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állítása szerint a gyógyszerek összefüggésbe hozhatók 66 gyerek halálával Gambiában. A termékeket egy indiai cég, a Maiden Pharmaceuticals gyártotta, amely nem vállalt garanciát a készítmények biztonságára vonatkozóan – olvasható a WHO közleményében. Fotó: Shutterstock A BBC felkereste az üggyel kapcsolatban a gyártót, de nem kapott választ a kérdéseire. A WHO a Promethazine Oral Solution, a Magrip N Cold, a Kofexmalin és a Makoff babaköhögés elleni szirupot azonosította. A négy terméket főleg Gambiában árulták, de az Egészségügyi Világszervezet szerint nem hivatalos piacokon más országokban vagy régiókban is terjeszthették. A felsorolt gyógyszereket senki se használja, mivel súlyos sérülést, akár halált is okozhatnak, különösen gyerekeknél. A WHO akkor kezdett el vizsgálódni a készítményekkel kapcsolatban, miután Gambia egy népszerű turisztikai célpontján az egészségügyi hatóságok július végén egyre több akut vesekárosodást észleltek az öt év alatti gyerekeknél. Az ország kormánya azóta felfüggesztette az összes paracetamoltartalmú szirup használatát. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén tablettát használjanak. A WHO laboratóriumban vizsgálta meg a négy gyógyszert, és megállapította, hogy az emberi szervezet számára káros mennyiségű dietilénglikolt és etilénglikolt tartalmaznak. A készítmények így mérgezők. Has- és fejfájást, hányást, hasmenést, vizeletürítési képtelenséget és akut vesekárosodást okoznak, ami akár halálhoz is vezethet. A WHO közölte, hogy az indiai Központi Kábítószer-ellenőrzési Szervezet állítása szerint a gyártó hivatalos úton csak Gambiába szállított a szennyezett gyógyszerekből. Ennek ellenére az ENSZ egészségügyi ügynöksége óvatosságra int, mivel a gyártó más termékek előállításához is felhasználhatta a szennyezett alapanyagokat, amiket akár exportálhatott is más országokba. Felesleges a pánik, alig drágulnak a vérhígítók A 72 – különféle hatóanyagú – véralvadásgátló készítményből mindössze hatnak változik a térítési díja október 1-jétől – közölte a VG megkeresésére a NEAK.

