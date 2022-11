Az oroszok már nem, a kegyetlen tél annál inkább fenyegeti a herszoniakat

Alig kilenc napja még örömmámorban úszott egész Ukrajna és Herszon, amikor az első ukrán katonák bevonultak a felszabadított városba. Az orosz megszállók által több mint fél évig uralt város több tízezer lakója könnyebbült meg, amikor újra lobogni láthatta a kék-sárga zászlókat. Most azonban az örömérzet múlóban, és egyre többen teszik fel a kérdést: mi lesz ezután?

Fotó: Bulent Kilic / AFP

Herszonban ugyanis szinte semmilyen közműszolgáltatás nem működik és az infrastruktúra is olyan mértékben sérült a háború alatt, hogy egyelőre lehetetlen időben megjavítani. Márpedig a tél egyre közeledik. Ukrajna nagy részén már most hétvégén is erős havazásokat jelentettek és napról napra egyre hidegebb van, ami még jobban aggaszthatja a lakókat – írja a Guardian című brit lap.

Kijev ezért most azon dolgozik, hogy akiket lehet, kimentsen a városból és környékéről. Egyelőre önkéntes alapon kezdték el összeírni azokat, akik a felszabadított területekről szeretnének elköltözni jobban védett régiókba. A költségeiket pedig az ukrán kormány vállalta magára. Jó hír, hogy szombattól újra járnak a vonatok Herszon és Kijev között, ez pedig nagyban megkönnyítheti a menekülést.

Ukrajna egész területén gondok vannak az áram- és fűtésszolgáltatással, miután az oroszok szisztematikusan bombázzák a szolgáltató szektor létesítményeit. A felszabadított részeken ugyanakkor még rosszabb a helyzet.

Fotó: Bulent Kilic / AFP

Nemcsak az említett közműszolgáltatások nem üzemelnek, de ivóvíz sincs, így jelenleg lajtos kocsikkal próbálják ellátni a lakosságot. A legtöbben tűzifához próbálnak jutni, miután a távfűtés már régóta nem működik, de ez sem egyszerű, ráadásul a folyamatos fa- és vízcipelések nem túl kellemesek a mínuszokban, különösen, ha valaki nem házban, hanem emeletes házban lakik.

Nem könnyű vizeskannákkal lépcsőzni, de nem hagyhatom el hosszabb időre a lakásomat, mert akkor azonnal kifosztják

– nyilatkozta egy idős helyi asszony, aki fűteni nem tud, így abban bízik, hogy mielőbb megoldják a helyzetet. A távolból egyébként most is lehet hallani a harcok zajait, géppuskaropogást, de ezek egyre messzebbről érkeznek a helyiek beszámolói szerint.