New York Times: tényleg kivégezhették az orosz foglyokat az ukránok

Az állítólagos videók napok óta vitákat váltanak ki a felek között: Moszkva háborús bűncselekményről beszél, Kijev szerint viszont tüzet nyitottak rájuk és azt viszonozták. Most a New York Times című lap is beleásta magát a történtekbe, de az eredménynek nem örülnek majd az ukránok.

2 órája | Szerző: F. A.

2 órája | Szerző: F. A.

Megpróbálta felgöngyölíteni az ukrajnai háború egyik legsötétebb pillanatának körülményeit a New York Times. Mint ismert: Oroszország pénteken azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy fegyvertelen, magukat megadó orosz katonákkal végeztek az ukrán erők Makijivka városánál. Kijev viszont azzal védekezik, hogy szerintük a magát megadni tettető csapat egyik tagja tüzet nyitott a katonáikra, így nem tekinthetők hadifoglyoknak a többiek sem, azaz jogosan lőtték le őket. Ukrán katona a fronton. Fotó: SOPA Images Az ügy már a nemzetközi szervezetekhez is elért: az ENSZ emberi jogi irodájának szóvivője, Marta Hurtado közölte, ismerik a videókat és már elemzik az azokon látottakat. Így tett a New York Times szakértői csapata, amely először azt próbálta meghatározni, mennyire hitelesek a felvételek. 🔴Il New York Times ha analizzato il video dell'esecuzione dei prigionieri di guerra russi a #Makiivka e ha concluso che i soldati ucraini potrebbero essere colpevoli di un crimine di guerra. L'uccisione di un soldato che ha deposto le armi è una violazione delle regole di guerra pic.twitter.com/fuCATRxxcJ — Militans 🇮🇹 Progetto Lepanto ✝️ (@ProgettoLepanto) November 21, 2022 Az amerikai lap szakértői arra jutottak, hogy az eseményeket két kamera rögzítette: egy ukrán katona a telefonjával filmezett, míg a fejük felett egy ukrán katonai drón is felvételeket készített. Hogy pontosan mikor készültek a felvételek, azt nehéz meghatározni, de valamikor november első két hetében, hiszen a legelső felvételek már november 12-én elkezdtek terjedni az internetes fórumokon. A helyszínt könnyebb volt beazonosítani, Makijivka egyik tanyaépületénél történt a vérengzés. A lap több, környéken készült videó alapján meghatározta, hogy az eseményeket heves tűzpárbaj előzte meg, amely során legalább két, orosz egyenruhát viselő katonát lőttek le az ukrán egyenruhába öltözött és ukránul, illetve oroszul beszélő katonák. Ezután a többi orosz katona bevette magát az épületbe, amelyet körbevettek a támadók és folyamatosan lőtték. A következő videón már az látszik, amikor az épületből egyenként előjönnek az orosz katonák, feltartott kézzel, fegyvertelenül, majd lefekszenek hasra a földre. Az ukrán katonák a felvételek alapján nyugodtan nézték végig az eseményeket, de fegyvereiket készenlétben tartották. Aztán hirtelen, a videó végén előkerül az épületből a 11. orosz katona is, aki úgy tűnik, nem akarta megadni magát. A Times kockáról kockára kielemezte a jelenetet és arra jutottak, hogy a felbukkanó katona fegyverét az ukránokra emelve megpróbált tüzelni. Városi csaták Donbaszban. Fotó: Anadolu Agency via AFP A videó itt véget ér, az esemény következményét pedig már csak a légi felvételekből lehetett látni. Ezeken az látható, hogy az orosz katonák egymás mellett fekszenek, gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben, ahogy az előző videón voltak láthatók, ám ekkor már feltehetően mindannyian halottak. Több holttesten is fejet, vagy felsőtestet ért lövések láthatók. Az utolsó orosz katona, aki lőni próbált, szintén földön fekve látható, mozdulatlanul, körülötte pedig friss lövedékbecsapódások nyomát észlelték a szakértők, amelyek az előző videón még nem voltak ott. Úgy tűnik, a legtöbbjüket főbe lőtték, vértócsák láthatók körülöttük. Ez arról árulkodik, hogy a helyszínen ölték meg őket, majd a holttesteket otthagyták, semmi sem utal arra, hogy segíteni próbáltak volna nekik – mondta a lapnak Rohini Haar orvosszakértő, akinek szavai szándékosságra utaltak. Márpedig véleménye szerint a földön fekvő oroszok már egyértelműen megadták magukat, így hadifoglyoknak számítottak. Ha tényleg kivégezték őket, akkor az egyértelműen háborús bűncselekmény. Zelenszkij szerint súlyos bűncselekményeket követtek el az oroszok Herszonban Az orosz erők herszoni kivonulása után folyamatban van Herszon aknamentesítése és az áramszolgáltatás helyreállítása. Iva Vukusic, háborús bűncselekményekkel foglalkozó ügyész szerint azonban ez még nem feltétlenül elég bizonyíték. Véleménye szerint azt kellene megtudni, hogy mennyivel a fegyveres orosz katona lelövése után végeztek a földön fekvőkkel. Rögtön, a következő sorozattal lőtték-e le őket, vagy pedig csak percekkel később, bosszúból? Ez a fő kérdés. Ott, akkor, gondolhatták úgy az ukránok, hogy a többieknél is van még fegyver – magyarázta Vukusic, aki szerint az, hogy valaki megadást színlel, majd támad, ugyanolyan háborús bűncselekmény a genfi egyezmény szerint. Ő egyébként úgy látta a videók alapján, hogy az ukránok nyugodtak voltak, azaz amennyiben az oroszok közül senki sem akart volna tüzet nyitni, akkor mindannyian most egy fogolytáborban ülnének. Azt azért hozzátette, hogy az ügy alapos kivizsgálást igényel és akár helyszíni szemlét is maga után vonhat. Az ukránoknak ezt alaposan ki kell vizsgálniuk és bemutatniuk a bizonyítékukat, mondván: mi nem akarunk piszkos háborút, mi becsülettel harcolunk – tette hozzá az ügyész.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek