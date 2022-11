Putyin aláírta a kettős állampolgárságú oroszok besorozását engedélyező rendeletet

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, amely módosítja a kettős állampolgársággal rendelkező oroszok besorozását a hadseregbe – írja a The Wall Street Journal.

Fotó: Emer Caylak / AFP

Az 1999-ben elfogadott katonai szolgálati szabályzatot felülvizsgáló rendelet lehetővé teszi a kettős állampolgárságú oroszok és a külföldön állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők besorozását, eddig csak az Orosz Föderáció állampolgárait lehetett szolgálatra behívni.

Bármely ország állampolgára továbbra is szolgálhat az orosz hadseregben mindaddig, amíg az egyén ellen nem indítottak nyomozást, nem ítélték el. A módosítások célja az volt, hogy a Kreml megerősítse az emberszámát a csatatéren tapasztalt elképesztő kudarcok és a növekvő áldozatok miatt. Amerikai tisztviselők becslése szerint 100 ezer orosz katona halt meg vagy sebesült meg eddig az Ukrajna elleni invázióban, és hasonló veszteségeket szenvedtek el az ukrán erők is.

Elemzők szerint a hadkötelezettség kiterjesztése a kettős állampolgárságú oroszokkal is segíthet enyhíteni Moszkva emberhiányán, ha a háború több hónapig vagy akár évekig is eltart. Nem egyértelmű, hogy hány orosznak van második állampolgársága vagy joga arra, hogy tartósan külföldi államban tartózkodjon. A TASZSZ orosz állami hírügynökség 2020 januárjában arról számolt be, hogy a belügyminisztérium szerint

543 ezer orosz nyilatkozott úgy, hogy két állampolgársággal vagy külföldi tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Egyes katonai megfigyelők szerint a szabályozás elsősorban az Oroszországhoz közeli külföldi országok állampolgárait célozza meg, például a Közép-Ázsia térségében élőket. A törvény elfogadása után néhány nemzet, köztük Kirgizisztán és Üzbegisztán figyelmeztette az állampolgárait, hogy büntetőeljárásra és börtönbüntetésre számíthatnak, ha részt vesznek az Ukrajna elleni háborúban.

Szeptemberben az orosz elnök 300 ezer tartalékos mozgósítását kérte. Múlt hónapban azt mondta, hogy az újonnan besorozott férfiak közül 82 ezren már az ukrajnai konfliktusövezetben tartózkodtak, míg 218 ezren még a katonai kiképzésen vesznek részt – mondta Szergej Sojgu védelmi miniszter.