Az északír parlament 90 tagjának a fizetése januártól 27,5 százalékkal csökken az illetékes brit miniszter, Chris Heaton-Harris döntése értelmében. A BBC tudósítása szerint további bérvisszavágásra is számíthatnak, ha nem vetnek véget a politikai patthelyzetnek.

Chris Heaton-Harris drasztikus lépésre kényszerült a politikai patthelyzet miatt.

Fotó: Wiktor Szymanowitz / AFP

A parlament tagjai nagyrészt saját hibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe, többségük elvégezné a munkáját, ha tudná. Ezt a Demokratikus Unionista Párt (DUP) akadályozza meg, amely a választások óta eltelt tíz hónapban bojkottálta a képviselőházat és a kormány megalakítását, mert ezzel akarja arra kényszeríteni a londoni kormányt, hogy felrúgja a Brexit-megállapodáshoz kapcsolódó északír protokollt.

Sem a patthelyzet, sem a „büntetés” nem egyedülálló, a brit kormány már 2018-ban is ehhez az eszközhöz kényszerült nyúlni. Akkor a legutóbbi választás nyertese, az Írországgal való egyesülést szorgalmazó Sinn Féin nem volt hajlandó elfogadni a hatalommegosztást, amelyet az erőszakot lezáró nagypénteki egyezmény ír elő. A képviselők fizetését akkor is annyival vágták meg, mint most:

a bruttó éves jövedelmük évi 51 500 fontról egyelőre 37 337 fontra csökken.

(Egy font 482 forint.)

A politikai centrumon elhelyezkedő képviselők szerint a helyzet kialakulása kizárólag a DUP hibája, ezért a többi pártot nem szabadna „kollektív büntetéssel” sújtani, Heaton-Harris azonban a döntést indokló levelében azzal érvelt, hogy senki sem tudja közülük teljes mértékben elvégezni a munkáját, mivel az északír parlament nem ülésezik. „Újra és újra hallom, milyen frusztrált a közvélemény, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben, hogy választott képviselőik továbbra is teljes fizetést kapnak, miközben nem látják el azokat a feladatokat, amelyekért megválasztották őket” – idézte a levelet a Politico.

Tíz hónapja üres a belfasti parlament épülete.

Fotó: Paul Faith / AFP

Az északír ügyekért felelős miniszter azt is közölte, hogy a jelenlegi 72 helyett ezentúl évi száz napot kell majd a képviselőknek a parlamentben tölteniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek az utazásiköltség-térítések teljes összegének felvételére.

Minden elmulasztott nappal 1 százalékkal csökken a felvehető összeg, A képviselők választókerületi irodai személyzetének fizetését azonban nem csökkentették.

A londoni kormány ugyan korábban ígéretet tett arra, hogy nem kényszerít újra közvetlenül törvényeket Észak-Írországra, a patthelyzet miatt azonban elfogadták a londoni alsóházban az olyan jogszabályokat, amelyek de facto miniszteri jogköröket adnak a belfasti parlament vezető köztisztviselőinek. Azoknak így jogukban áll olyan döntéseket hozni, amelyeket általában a választott politikusok hoznak meg. Emellett Heaton-Harris arra is utasította az észak-írországi egészségügyi minisztériumot, hogy kezdje meg az abortuszszolgáltatások teljes körű biztosítását, amelyet a keresztény fundamentalista bázisú DUP régóta akadályoz. A patthelyzet miatt csúszik annak a hatszáz fontnak a kifizetése is, amelyet az északír háztartások kapnának az energiaválság nehézségeinek az enyhítésére.

„Ha nem tetszik a DUP-nak, amit csinálok, akkor bármikor visszaveheti a kantárszárat” – jelentette ki Heaton-Harris.

Erre egyhamar aligha kerül majd sor. Edwin Poots, aki tavaly pár hónapig vezette a pártot Arlene Foster kényszerű lemondása után, közölte a BBC rádiónak nyilatkozva, hogy akár egyetlen pennyre is lecsökkenthetik a fizetésüket, akkor sem módosítanak a követelésükön: az északír protokollnak mennie kell, mielőtt szó lehet a hatalommegosztásról.

„Ha füvet kell ennünk, akkor füvet eszünk”

– jelentette ki.