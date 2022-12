Meghalt Pelé

Egy karácsony előtt készült orvosi jelentés kimutatta, hogy szív- és veseelégtelenség miatt ápolásra szorul, mivel 2021 szeptembere óta vastagbélrákkal küzd.

Pelé – eredeti nevén Edson Arantes do Nascimento – 15 évesen a Santosban, egy évvel később pedig a brazil válogatottban kezdett játszani, és 17 évesen, az 1958-as világbajnokságon robbant be a világ futballvilágába.

Nemzetközi pályafutása során három világbajnokságot nyert – 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben –, az egyetlen játékos, aki ezt elérte.

Húsz éves pályafutása során 1957 és 1977 között 757 gólt szerzett 831 meccsen, bár Santos azt állítja, hogy a gólok száma megközelítette az 1000-et.

A sportág egyetlen háromszoros világbajnoka kedden került kórházba, akkor lánya azt mondta, hogy nincs életveszélyben, a rákbetegsége elleni szerek adagolását állítják be az orvosok. Azóta viszont légúti fertőzést is kapott, és antibiotikumokkal is kezelik.