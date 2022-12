Brazil sajtóértesülések szerint a 82 éves Pelé, a brazilok legendás labdarúgója élete végéig palliatív kezelést kap, mert szervezete nem reagál a vastagbélrák elleni gyógyszerekre.

Fotó: AFP

A sportág egyetlen háromszoros világbajnoka kedden került kórházba, akkor lánya azt mondta, hogy nincs életveszélyben, a rákbetegsége elleni szerek adagolását állítják be az orvosok. Azóta viszont légúti fertőzést is kapott, így antibiotikumokkal is kezelik.

A palliatív kezelés lényegében azt jelenti, hogy mivel a beteg szervezete nem reagál a gyógykezelésekre, ezért a teljes körű ellátás akkor lehet viszonylag hatékony, ha

a fájdalomra és egyéb tünetek enyhítésére pszichológiai eljárásokat és spirituális eszközöket is bevetnek az életmínőség javítása érdekében.

Pelénél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami miatt többször is kórházi kezelést kapott. Az egykori játékos 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben nyert vb-t a brazil válogatottal, amelynek színeiben 92 találkozón 77 gólt szerzett. Teljes pályafutását tekintve 1363 mérkőzésén 1284 alkalommal volt eredményes.

A legendás játékos még a mostani kórházi bevonulása előtt jókívánságait küldte a katari világbajnokságon szereplő brazil válogatottnak abban a reményben, hogy a játékosok hazaviszik majd a vb-trófeát.

A világ egyik legjobb labdarúgója, a francia válogatott és a PSG sztárja, Kylian Mbappé a legfrissebb hírek hallatán azt írta Twitteren, imádkozik a Királyért.