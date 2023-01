Betiltanák az orosz nyelvet a felsőoktatásban az ukránok

Az ukrán nyelvi ombudsman levelet írt az ország rektori szövetségének, hogy tiltsák be az orosz nyelv oktatását a főiskolákon és az egyetemeken. Ezzel az ukrán nyelv védelmét biztosítaná. A Kijev-Mohila Akadémián már meg is tiltották az orosz nyelv használatát, nemcsak az oktatásban, hanem a személyes beszélgetésben is.

3 órája | Szerző: MTI

Az ukrán nyelvnek védelmet kell kapnia az ország valamennyi felsőoktatási intézményében, ezért be kellene tiltani az orosz nyelv használatát az egyetemeken és a főiskolákon – vélekedett Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos az ukrán ötös csatorna egyik keddi műsorában. Fotó: NurPhoto Az ombudsman hozzátette, levelében kérte a rektori szövetséget és az oktatási minisztériumot, hogy minősítsék „tabunak” az orosz nyelvet a felsőoktatásban. A biztos ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Kijev-Mohila Akadémia vezetése a napokban megtiltotta az orosz nyelv használatát az intézmény falain belül. Az új normát az intézmény belső szabályzatában írták elő, amelyet január 27-én fogadtak el. Az intézményben már régóta ukrán nyelven zajlik az oktatás, az új rendelkezés viszont az egymás közötti beszélgetést érinti, és egyaránt vonatkozik a tanárokra, a diákokra és az akadémiai adminisztráció dolgozóira. Szerhij Kvit, az akadémia elnöke a BBC-nek azt mondta, hogy az orosz nyelv használatáért nem jár büntetés, és senki sem fogja külön figyelni az emberek közötti kommunikáció nyelvét. Már a terhes nők sem kapnak ellátást Luhanszkban, mert a sebesült katonáknak kell a kórházi hely Egyre fokozódik a harc az elcsatolt kelet-ukrajnai régiókban. A leghevesebb küzdelmek a donyecki Bahmutra és környékére koncentrálódnak, ahol az orosz erők folyamatosan támadják az ukrán védőket. Egy ukrán katonai jelentés szerint az orosz kézen lévő Luhanszkban minden orvosi erőforrást a sebesült katonák ellátására összpontosítanak, így sok terhes nő sem kap ellátást. Olekszij Aresztovics volt elnöki tanácsadó szerint viszont a Kijev-Mohila Akadémián hozott döntés az orosz nyelv használatának megtiltásáról alkotmányellenes, és sérti az európai uniós normákat. A nyelvi ombudsman ezzel szemben úgy véli, hogy ebben a szabályban nincs jogsértés, és nem korlátozza az oroszajkúak jogait. A törvény szerint az ukrán diákoknak joguk van államnyelvű oktatásban részesülni – szögezte le a nyelvi biztos.

