Deviza
EUR/HUF394.63 +0.04% USD/HUF338.75 +0.03% GBP/HUF455.58 -0.09% CHF/HUF420.7 -0.08% PLN/HUF92.84 -0.04% RON/HUF78.04 +0.01% CZK/HUF16.11 +0% EUR/HUF394.63 +0.04% USD/HUF338.75 +0.03% GBP/HUF455.58 -0.09% CHF/HUF420.7 -0.08% PLN/HUF92.84 -0.04% RON/HUF78.04 +0.01% CZK/HUF16.11 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Egyesült Államok
Ukrajna

Megrendítő bejelentés a Pentagontól: Amerika magára hagyja Európát, egyedül kell megvédenie Ukrajnát – „Nem tudjuk, mi lesz így velünk”

Ukrajna biztonsági garanciákat kaphat, de a részletek még homályosak. Ugyanakkor az Egyesült Államok jelezte az európai országoknak: a béke garantálása Ukrajna területén Európára fog hárulni.
VG
2025.08.21, 06:27
Frissítve: 2025.08.21, 06:37

Az Egyesült Államok minimális szerepet kíván vállalni Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában – árulta el a Pentagon védelmi stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Elbridge Colby az európai katonai vezetőknek.

Poland Marks 105th Anniversary Of Battle Of Warsaw With Record-Breaking Armed Forces Parade Megrendítő bejelentés a Pentagontól: Amerika magára hagyja Európát, egyedül kell megvédenie Ukrajnát – „Nem tudjuk, mi lesz így velünk” Ukrajna
Fotó: NurPhoto via AFP

A beszélgetésről beszámoló Politico szerint Colby hangsúlyozta, hogy a béke garantálása Ukrajna területén Európára fog hárulni. Az európai országok általában vonakodnak földi csapatokat küldeni Ukrajnába, bár az Egyesült Királyság, Franciaország, Törökország, Kanada és Franciaország nyitottabb a lépésre.

Ugyan Washington nem árult el részleteket, az elemzők szerint az amerikai részvétel várhatóan alapvető képességek biztosítására korlátozódik, mint a hírszerzés és a légvédelem.

Felgyorsultak a tárgyalások

A több mint három éve tomboló orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt napokban. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump találkozóját augusztus 15-én tartották az alaszkai Anchorage-ban. 

A felek hangsúlyozták, hogy a vezetők közötti párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbász régióját követeli a béke érdekében. Az alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. 

A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt. Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. Alexander Stubb finn elnök később elmondta, hogy a biztonsági garanciák részleteit nagyjából egy héten belül kidolgozhatják.

Trump azt is bejelentette, hogy megkezdte a Zelenszkij és Putyin közötti találkozó szervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök között. A Putyin és Zelenszkij közti egyeztetés a követkető két hétben megvalósulhat, a helyszín Magyarország is lehet. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.

Fenyegetés érte a békekötést: Oroszország figyelmeztet, az ukrán védőhálót vele is meg kell beszélni

Moszkva nélkül nem képzelhető el Ukrajna biztonságának garantálása – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Lavrov szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kína egyenlő biztonsági garanciákat adhatna Ukrajnának, de ragaszkodott ahhoz, hogy Moszkva is szerepet kapjon.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11788 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.