Egyre mélyebb gödörbe kerül Maria Arena, az Európai Parlament szocialista képviselője, akire már hetekkel ezelőtt rávetült az Eva Kaili EP-alelnök körül kirobbant korrupciós botrány árnyéka, ám máig nem került a vádlottak közé. Mostanra viszont sorra derülnek ki visszásságok vele kapcsolatban is. Például az, hogy „elfelejtette” bejelenteni, hogy egy korábbi katari útját teljes egészében az arab ország kormánya fizette.

Az ügyre a Politico cikke hívta fel a figyelmet. Maria Arena neve azért merült fel már többször is az ügyben, mert szinte minden szál hozzá vagy az általa elnökölt emberi jogi albizottsághoz, a DROI-hoz vezet. Ezért is különösen furcsa, hogy emberi jogi bizottsági vezetőként elutazott Katarba, a repülőjegyét és szállását pedig teljes egészében a katari kormány fizette. Arena pedig ezt érdekes módon nem jelentette le az EP-nek, ami miatt most pénzbüntetésre számíthat.

A lap cikke szerint akár 10 140 eurós büntetést is kaphat, és egy évre eltilthatják attól, hogy az EP-t képviselje. Ilyenre azonban nagyon ritkán kerül sor, és feltehetően ez fájna a legkevésbé Arenának, aki egyébként a titkárára kente az egész ügyet, mondván, ő nem adta be a szükséges papírokat.

Arena maga hetek óta tagadja, hogy bármilyen korrupcióban érintett lenne ő vagy az általa vezetett szervezet, de egyre többen gondolják úgy Brüsszelben, hogy a DROI nem más, mint egy zombiszervezet, amely diktatúrák játékszerévé vált:

pénzért cserébe szépeket mondanak olyan országokról, amelyekben egyébként lábbal tiporják az emberi jogokat.

A cikkben külön kiemeltek egy DROI-ülést, amelyet az Antall József néhai magyar miniszterelnökről elnevezett brüsszeli épületben tartottak. Ezen, alig fél évvel a katari labdarúgó világbajnokság előtt, egy szó sem esett a torna házigazdájáról és az ottani vendégmunkások helyzetéről, miközben akkor már folyamatosan erről szóltak a hírek. Helyette Katar régi riválisainak, Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek a jogsértéseit vették górcső alá.

Érdekesség, de a cikk elején említett katari kirándulás épp a május 10-i ülés előtt volt: Arena 8-án és 9-én járt az arab országban. A képviselő az útról annyit mondott: ő csak egy meghívásnak tett eleget, nem tett semmi rosszat, de elnézést kér titkára nevében is amiatt, hogy nem jelentették be, ki állta a költségeket.