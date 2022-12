Katari vb: nem a németek, nem a brazilok: a nepáliak a torna legnagyobb vesztesei

A katmandui nemzetközi repülőtér előtt egy hatalmas és figyelemfelkeltő óriásplakáton öt vendégmunkás képe látható azzal a felirattal, hogy: „Bemutatjuk Katar legkeményebben dolgozó csapatát. Nem lenne igazságos, ha ezért kompenzációt kapnának?”.

Az adósságspirálba került nepáli vendégmunkások a vb vesztesei

Fotó: AFP

Pár méterrel arrébb, Nepál legnagyobb repülőterén naponta fiatal férfiak százai indulnak útnak Katarba és más Öböl-menti államokba azzal a céllal, hogy gondoskodhassanak hátrahagyott családjaikról. Becslések szerint nagyjából 400 000 nepáli dolgozik jelenleg is Katarban, és sokan évekig húzták az igát az Argentína győzelmével véget érő labdarúgó világbajnokság előkészületein – számolt be róla a The Guardian.

Vannak sokan közülük, akiknek bejöttek a számításai. Bár nem túl magas, de rendszeres keresetük lett, melynek köszönhetően megengedhették magukat, hogy gyermekeik jobb iskolákba járhassanak, felújíthassák otthonukat, vagy akár földet vásárolhassanak. Azonban nem kevesen tartoznak azok táborához, aki életében a katari vb keserű emlék marad.

A tizenegyespárbajban megszerzett harmadik világbajnoki cím miatt a Luszail stadion argentinok millió számára örömet okoz, ugyanakkor sok egykori dolgozó ellentétes érzésekkel tekint az épületre.

A stadion nagyon szép. Jól megtervezték. De sok rossz emlékem van róla. Amikor meglátom a képernyőn, rosszul érzem magam. Bántottak és kizsákmányoltak ott. Tisztességtelen béreket kaptunk. Szeretem a futballt, de nem tudom elfelejteni a Katarban töltött sötét napokat

– nyilatkozta Adhikari, aki több mint két éven át dolgozott azon, hogy a 80 000 férőhelyes aréna végül elkészüljön.

Beszámolója szerint 115 000 nepáli rúpiát (nagyjából 330 ezer forint) kellett fizetnie egy nepáli munkaközvetítőnek, hogy biztosítsa a munkáját, emiatt adósságokba keveredett. Bár az ügynök havi 1200 katari rialos (125 ezer forint) bért ígért neki, végül csupán 750 rialt (78 ezer forint) kapott, emiatt rengeteg túlórát kellett vállalnia, hogy a különbözetet pótolni tudja.

A pórul járt munkás saját bevallása szerint nemcsak szereti a focit, de a trófeát magasba emelő Lionel Messi nagy rajongója is. Ennek ellenére nem érintette meg a torna varázsa, miután hozzá hasonlóan rengeteg sorstársával is rosszul bántak a házigazda országban.

Mi, munkások vért, verejtéket és könnyeket ontottunk azért, hogy a világbajnokság létrejöjjön, de nem kaptunk érte olyan bér, ami megilletett volna

– zárta mondadóját Adhikari.

Pozitívabb emlékeket őriz a katari munkájáról Naresh Shrestha, aki építésvezető volt a Luszail stadionnál.

„Büszke vagyok arra, hogy résztvehettem az ikonikus stadion építésében. A nepáli dolgozókból álló csapatunk nagyon jól teljesített” – nyilatkozta. Úgy véli, hogy a világbajnokság sokat javított a munkakörülményeken Katarban. Elmondta, hogy több szabályt is megváltoztattak a munkások javára, és jobb lett a helyzet, mint kezdetben volt.

Fotó: AFP

Azonban a Guardian anyaga szerint hatalmas szakadék tátong a magasan képzett szakemberek (mint egy építésvezető), és alacsony bérű munkások által tapasztaltak között.

Utóbbi kategóriába tartozik Bipin Magar is. Ő 2021-ben indult Katarba azzal a céllal, hogy legalább két évig ott dolgozik.

Már a kiutazáshoz hitelt kellett felvennie, mivel egy munkaközvetítő tőle is elkérte a 135 000 nepáli rúpiás (386 ezer forint) közvetítői díjat.

Nyolc hónapon át dolgozott a sajtóban rendkívül innovatív építményként beharangozott ideiglenes arénán, a 974-es stadionon, mielőtt hirtelen hazaküldték. Magarhoz hasonlóan több ezer alacsony bérű munkással történt meg, hogy akarata ellenére hazaküldték, sokan a kint töltött rövid idő alatt nem hogy félretenni nem tudtak, de a felvett adósságot sem mindenkinél fedezte a megfeszített munka.

Katari vb: nem magyarnak való vidék Hazánkból nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy a helyszínen szurkoljanak a történelem legdrágább sporteseményén. A katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjét hatezer euró alatt nem lehetett megúszni.

Az adósságspirálba keveredett Magar azóta saját költségen visszatért Katarba, más munkakörbe, hogy legalább a tartozásai kifizetéséhez szükséges összeget össze tudja gyűjteni. Újfent építkezéseken dolgozik, de azok már függetlenek a világbajnokságtól. A körülmények azonban még rosszabbak szerinte, hiszen szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között kell dolgozniuk, és vízhez jutni sem mindig egyszerű.

Hiába dolgozott a stadionok építésén, a rossz emlékek miatt nem tudta élvezni a katari vb mérkőzéseit.

Itt szinte semmi sem úgy alakul, ahogy az ember várja

– zárta gondolatait a csalódott nepáli munkás.