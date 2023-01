Feloszlatták a hétvégén azt a különleges rendőri egységet, amelynek tagja volt a Tyre Nichols meggyilkolásával vádolt öt memphisi rendőr. A városi rendőrkapitányság közleménye szerint a SCORPION egység végleges felszámolásáról az után döntöttek, hogy a rendőrfőnök beszélt az agyonvert fiatalember családjával, közösségi vezetőkkel és több más rendőrtiszttel.

A tiltakozók igazságot követelnek Tyre Nicholsnak.

Fotó: Gerald Herbert / MTI / AP



A brutális támadásról testkamerával és térfigyelő kamerával készült négy felvételt pénteken hozták nyilvánosságra. A 29 éves Tyre Nichols három nappal a támadás után, a kórházban halt bele a sérüléseibe. Az öt afroamerikai rendőr ellen csütörtökön emeltek vádat gyilkosság és egyéb vádak miatt; mindnyájukat már előtte elbocsátották.

A videó nyilvánosságra hozatala után az Egyesült Államok több városában is megkezdődtek a tiltakozások, amelyek szombaton is folytatódtak. Nichols családja arra kérte a megmozdulásokon részt vevőket, hogy maradjanak békések, ne legyen több erőszak. A Memphisben utcára vonuló tömeg éljenzéssel fogadta a hírt a SCORPION egység feloszlatásáról. Manhattanban a rendőrök együtt meneteltek a tiltakozókkal.

Az áldozat Kaliforniából költözött Memphisbe a koronavírus-járvány előtt.





A SCORPION a Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods rövidítése (magyarul Utcai bűnözési akció a béke helyreállításáért a szomszédságunkban); az egységet a CNBC tudósítása szerint 2021 októberében hozták létre.

A lépés bírálói már akkor figyelmeztettek, hogy az ilyen különleges egységek hajlamosak lehetnek visszaélni a hatalmukkal.

A 29 éves áldozat a kaliforniai Sacramentóban nőtt fel, a koronavírus-járvány előtt költözött Memphisbe. Egy négyéves gyermek apja, aki a FedExnél dolgozott, és nemrég kezdett el egy fotóstanfolyamot. A barátai tehetséges gördeszkásnak írták le. Halála egyelőre az utolsó tragikus példa a feketékkel és más kisebbségekkel szembeni túlzott rendőri erőszakra, és hasonló felháborodást váltott ki, mint George Floyd meggyilkolása 2020-ban.