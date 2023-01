Az újabb elnöki kampányra készülő Donald Trump kérvényt intézett a Facebook tulajdonos Meta-hoz, hogy visszakaphassa profilját a közösségi oldalon. A politikust azután tiltották ki a felületről, hogy 2021 január 6-án a hívei megrohamozták a Capitoliumot, hogy megakadályozzák Joe Biden választási győzelmének hitelesítését.

Fotó: AFP

Trumpot ezután a Facebook mellett a Twitterről is kitiltották, ám a madaras oldalra már visszamehetne, miután Elon Musk feloldotta ezt a tilalmat. A volt elnök azonban eddig nem állt kötélnek, ám az NBC News által megszerzett dokumentumok szerint Mark Zuckerberg oldalára szeretne visszatérni. Könnyen lehetséges, hogy hamarosan a Twitteren is ismét megjelenik persze, ahogy magasabb fordulatra kapcsol a kampány, különösen, hogy saját közösségi oldala, a Truth Social, mely eléggé a Twitterre emlékeztet, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A Meta a következő hetekben dönt a kérésről. Trump kérvénye egyébként nem fenyegetőzik perrel elutasító válasz esetén, helyette a szólásszabadság elveit hangoztatja.