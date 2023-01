Az intézkedés visszavonásáig nem jár a zugligeti Libegő a kedvezőtlen időjárás miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombat délelőtt a közösségi oldalán. Az Északerdő Zrt. pedig azt jelentette be, hogy nem járnak szombaton a Lillafüredi Állami Erdei Vasút szerelvényei. A kisvasút átmeneti leállását a szélsőséges, csapadékos időjárással és a Bükkben kidőlt fák miatt kialakult helyzettel magyarázták. A kisvasút további közlekedéséről az időjárás függvényében születik döntés. Az időjárási előrejelzések szerint folytatódik a borult idő, délkeleten havas eső, hó, kisebb eső is lehet. Az erős, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódó északi szélben nulla, 5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Már reggel 8 órára beteltek a dobogókői parkolóhelyek, mert sokan szeretnék kihasználni, hogy végre téliesre fordult az időjárás, és a magasabban fekvő helyeken intenzív hóesés volt az elmúlt napokban. A felbuzdult kirándulósereg jelentős torlódásokat okozott: a Magyar Közút Zrt. tájékoztatása szerint

Pest vármegyében szombat reggel is rengetegen indultak útnak autóval Dobogókőre, ahol parkolóhelyek korai betelése után sokan szabálytalanul, a forgalmat is akadályozva álltak, illetve állnak meg az oda vezető országos utakon.

A térség közútjainak burkolata ugyanakkor végig jól járható, sónedves, de a hőmérséklet és a várható havazás miatt a szabálytalan autósok miatt az utak járhatóságának biztosítása is veszélybe kerül, mivel a Magyar Közút munkagépei nem férnek el a szűkebb mellékúti szakaszokon a többi jármű miatt. Péntek este is a több kilométeres kocsisorokban kellett várakoznia a közútkezelő munkagépeinek, így a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat is nehezebben tudták elvégezni.

Van még esély hóra Ma túlnyomóan borult lesz az ég, a Tiszántúlon a havas esőnek, esőnek, máshol a havazásnak van nagyobb esélye. Az orvos-meteorológusok felhívják a figyelmet, hogy az időjárás-érzékenyek már rendkívül kimerültek lehetnek a több mint egy hete tartó rendkívüli igénybevétel miatt.

A szombat délelőtti hójelentések szerint

Kékestetőn 26 centiméteres a hóréteg vastagsága,

és a folyamatos fakidőlések és ágleszakadások miatt az odavezető két mellékutat már péntek este lezárták a szakemberek a közlekedők biztonsága érdekében. A Miskolc és Felsőtárkány közötti útszakaszon is teljes útzárat kellett bevezetni, mert ott is kidőlt fák nehezítik a közlekedést.

Az erdészetek az intenzív havazásban és várható erős széllökésekben érintett térségekben nem ajánlják a fakidőlések és ágleszakadások miatt a túrázást. Tekintettel arra, hogy az országban csak kevés helyen, csak a magasabban fekvő hegyvidéki szakaszokon maradt meg a hó, sokan ezekre a kirándulóhelyekre igyekeznek eljutni, főleg autóval. Emiatt ezekben a térségekben az időjárástól függetlenül is torlódással, hosszabb menetidővel számolhatnak az autósok, és azzal, hogy a kijelölt parkolókban nem lesznek szabad helyek. Ezért a közútkezelő arra kér mindenkit, hogy ezekbe a térségekbe utazva a tömegközlekedési lehetőségek közül válasszanak.