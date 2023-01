Mégis beadják a derekukat a németek? Feltételekkel adnának tankokat Ukrajnának

Ha az Egyesült Államok ad tankokat Ukrajnának, akkor Németország is hajlandó erre – közölte a Reuters hírügynökséggel egy névtelenséget kérő német kormányzati forrás. A kijelentés azért is komoly fordulat, hiszen eddig Berlin kategorikusan elzárkózott az elől, hogy átadja a Leopard tankjait Ukrajnának, és más országoknak sem nagyon akarta megengedni ezt.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pedig Kijev régóta könyörög a tankokért, mert azokkal jelentős előnyre tehetne szert a harctéren, jelenleg ugyanis az ukrán hadsereg igencsak híján van a páncélosoknak, az oroszokkal nem tudják felvenni a versenyt. Több NATO-tagország is hajlandó lenne átadni saját Leopardjait az ukránoknak, de ezek esetén Berlinnek vétójoga van, és eddig élt is ezzel Olaf Scholz kormánya.

Maga a kancellár is többször hangoztatta, hogy el kell kerülni azt a helyzetet, hogy kialakuljon egy orosz–NATO-háború, márpedig véleménye szerint ez lenne, ha a Leopardokat bevetnék az orosz támadók ellen Ukrajnában.

Ugyanakkor mégis hajlandó lehet erre a mostani hír szerint, amennyiben Washington is így dönt, azaz amerikai tankokat is kap Ukrajna. Joe Biden amerikai elnök kormánya eddig is jelentős mértékben támogatta az ukrán hadsereget fegyverekkel, de az igazi fordulatot hozó tankok eddig kimaradtak a segélycsomagokból. A legújabb, kétmilliárd dolláros csomagban is csak Stryker páncélozott járművel átadása szerepel, az M1 Abram tankok ismét kimaradtak. Egy pentagoni forrás szerint Amerika nem is áll úgy, hogy erre rábólintson.

Egy Abram tankot rendkívül bonyolult kezelni, ráadásul igencsak drága, emiatt nem szívesen adná át másnak Washington, azt kockáztatva, hogy esetleg az az oroszok kezére jusson.