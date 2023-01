„A következő években alapvető változások zajlanak Magyarországon a területfejlesztési politikában, szeretnék csökkenteni a Budapest-központúságot, és jobban bevonják a régiókat a döntések előkészítésébe és végrehajtásába” – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter pénteken a Nógrád vármegyei Alsópetényben, ahol kamarai vezetőkkel írt alá partnerségi megállapodást.

Fotó: Attila Kisbenedek / AFP

„Országos szinten együttműködik a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), de különösen fontos, hogy a megyei, helyi szereplők fokozottan vegyenek részt a döntés-előkészítésben, a döntéshozatalban, és ezt követően a végrehajtásban is” – mondta Navracsics Tibor.

„Szeretnénk oldani azt a Budapest-központúságot, amely nemcsak a településszerkezeti vagy a közlekedésszervezési adottságokból adódik, hanem mindeddig a fejlesztéspolitika sajátossága is volt, amelynek jegyében Budapesten születnek a döntések,

sőt Budapesten születnek a tervek is, viszonylag kis nyitottsággal arra, hogy a Budapesten kívüli világ mit gondol, mire van szüksége, és hogyan lehetne egyes fejlesztéseket hatékonyabban végrehajtani”

– fogalmazott.

A területfejlesztési miniszter az északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna hat vármegyéje kereskedelmi és iparkamarájának vezetőivel kötött stratégiai partnerségi megállapodást, amellyel szorosabbra fűzik a gazdasági együttműködést, összefogva a tudásbázist a területfejlesztési politikához. A miniszter elmondta: voltak már kapcsolataik a régióban, konzultáltak az egyetemekkel, kétoldalú együttműködések korábban is működtek, most azonban az egész régióval szeretnének kialakítani olyan gazdasági együttműködést, amely a helyiek számára is segítséget jelent.