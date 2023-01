Zelenszkij: lehetséges, hogy Putyin már nem él

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem zárható ki, hogy meghalt Vlagyimir Putyin. Erről beszélt a davosi Világgazdasági Fórumon előadott beszédében. Zelenszkij szerint az az ember, aki néha megjelenik a nyilvánosság előtt, biztosan nem az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin szerdán egy szentpétervári temetőben jelent meg. Fotó: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

A davosi fórumon Zelenszkij előbb a szerdai, tragikus helikopter-balesetről beszélt, amely szerinte az oroszok lelkén szárad. A katasztrófában az ukrán belügyminisztérium teljes felső vezetése életét vesztette.

Később a beszámolók szerint kitért Putyinra is. A brit Metro című lap mellett a Kyiv Independent című portál is idézte a szavait, amikor arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már meghalt.

Fogalmam sincs, kivel tudnék onnan tárgyalni. Nem vagyok ugyanis biztos abban, hogy az orosz elnök még mindig életben van. Nem tudom, hogy él-e és ő hozza-e a döntéseket

– nyilatkozta Zelenszkij, akinek a szavait ugyanakkor semmi sem támasztja alá.

Hiába terjedtek már korábban is olyan hírek, amelyek szerint Putyin beteg lenne, az orosz elnök a héten is megjelent a nyilvánosság előtt: egy szentpétervári temetőben helyezett el virágot a második világháborús emlékmű előtt.

Habár ez is lehet, hogy csak átverés, legalábbis Zelenszkij erre is kitért, szerinte az, aki Putyinként néha megjelenik, nem az elnök, és egyébként is csak zöld háttér előtt mozog, mögé pedig később odaszerkesztenek helyszíneket.