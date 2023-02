A Szíriát is sújtó földrengésben született meg egy csecsemő, akit sikerült kimenteni összeomlott épület romjai alól.

Fotó: Anadolu Agency

Az ország északkeleti részén található Dzsandariszban történt esetet bemutató videón látható, ahogy a mentőcsapatok biztonságba helyezik az újszülöttet.

A Daily Mail tudósítása szerint a kismama nem élte túl a tragikus esetet.

A helyi média szerint a szülés a több mint ötezer halálos áldozatot követelő földrengés alatt indult meg, és noha a csecsemő túlélte, a családjában nem maradtak túlélők.

A videóhoz fűzött kommentárok szerint a felvételt egy vidéki területen vették fel Aleppó városa közelében, amelyet súlyosan érintett a hétfőn Szíriát és Törökországot is sújtó, 7,8-es erősségű földrengés.

Több mint hétszázan haltak meg az ellenzék által ellenőrzött Szíriában, és 538-an Szíria kormánya alatt lévő területein.

Törökországban már 3419-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

Eddig 285 utórengést regisztráltak.

Eközben a földrengések által sújtott szíriai településeken, Aleppóban és az ország északi területein súlyos károkat szenvedő városokban két mozgó orvosi rendelőt állít szolgálatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kormány 50 millió forintos támogatásával.

A világ minden tájáról érkezik a segítség a török és szír katasztrófaövezetbe. Már Kína is bejelentette, hogy anyagi támogatás mellett egy mentőcsapatot is útnak indított a területre. Magyarországról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kormány 50 millió forintos támogatásával érkezik, és egyéb segítségnyújtás mellett egy mobil kórházat is felállítanak.