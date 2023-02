A magyar és a svéd parlamenti delegáció közötti találkozóra egy-két héten belül kerülhet sor a NATO-csatlakozás ratifikációjával és a magyarországi demokrácia helyzetéről szóló alaptalan hazugságokkal kapcsolatos képviselői aggályok tisztázása érdekében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Stockholmban.

Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

A külügyminiszter svéd kollégájával, Tobias Billströmmel folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy a fő téma Svédország NATO-csatlakozása és annak magyarországi ratifikációja volt. Szijjártó szerint a magyar kormány nem véletlenül terjesztette az Országgyűlés elé a kérdést, hanem azért, mert támogatja a két ország csatlakozását.

Ugyanakkor kevésbé egyértelmű a Fidesz- és KDNP-frakciók álláspontja Szijjártó szerint.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoportokban számos kétely fogalmazódott meg Svédország és részben Finnország NATO-csatlakozásával kapcsolatban, aminek csak egy része védelempolitikai, szakmai kifogás, amit racionális vitával meg lehet oldani, ám a politikai kérdéseket politikai alapon kell kezelni.

Szijjártó szerint jogos egyes parlamenti képviselők azon felvetése, hogy miként vár el egy ország szívességet tőlünk, ha annak politikusai az elmúlt időszakban folyamatosan és következetesen hazugságokat terjesztettek Magyarországról.

„Hogyan várnak el gyors, korrekt, fair döntéshozatalt, amikor az elmúlt időszakban folyamatosan arról hallottunk, hogy Magyarországon nincsen demokrácia, hogy Magyarországon a jogállamiságot nem biztosítjuk, hogy nincs médiaszabadság, hogy az igazságszolgáltatásnak nem biztosított a függetlensége?” – kérdezte a külügyminiszter, aki szerint

ezek a felvetések nyilvánvaló hazugságok, amelyek előítéleteken alapulnak.

A politikus szerint a magyar képviselők számára bántó, hogy a demokrácia állapotáról szóló vádakkal a megválasztásuk legitimitását is megkérdőjelezik, ezért diskurzusra van szükség az ügy tisztázására. Azonban a svéd külügyminiszter szerint ezen kérdések megvitatására is van lehetőség, és ígéretet is tett arra, hogy közbenjár a két parlament közötti eszmecsere mielőbbi létrejöttéhez. Ez Szijjártó szerint már egy-két héten belül létrejöhet.

A külügyminiszteri találkozón szó esett a jelenlegi svéd európai uniós elnökség prioritásairól is,

és ennek kapcsán a miniszter fontosnak nevezte, hogy az EU legalább úgy támogassa a blokk gazdaságának versenyképességét, ahogy azt az Egyesült Államok teszi.

Szijjártó végül hangsúlyozta, hogy a nemzeti közösségek ügyére Stockholm is legalább akkora hangsúlyt helyez, mind Budapest, így kiemelte a találkozón, hogy elfogadhatatlan az ukrajnai magyar kisebbség jogainak szisztematikus megsértése és leépítése.

„Azt várjuk el Ukrajnától, hogy ezeket a nemzetiségi jogokat, amelyek már egyszer megvoltak a magyar nemzeti közösségnek nyolc-kilenc évvel ezelőtt, egytől egyig adják vissza. Semmi extrát nem kérünk, ezt viszont egészen biztosan igen” – közölte a külügyminiszter.