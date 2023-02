Bejárta a világot a szíriai kislány, Aya tragikus, de mégis csodával felérő menekülése. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a gyermek a február elején történt földrengés alatt született, édesanyja életét vesztette otthonuk összeomlásakor, a mentőcsapatok viszont Ayát élve húzták ki.

Fotó: Getty Images

A kislány megmenekülése a szörnyű katasztrófa egyik legszívmelengetőbb története, ám a nagy felhajtás sajnos negatívumokkal is járt. Bár nagyon sokan felajánlották, hogy szívesen örökbe fogadják Ayát, vannak, akik nem akarják megvárni a jogi procedúrát, és a hírek szerint el akarták rabolni a gyermeket.

A BBC értesülései szerint a kórházba, ahol a gyermeket ápolták, egy férfi ápoló és két fegyveres hatolt be nemrég, ahol állítólag megverték az igazgatót. Ugyanakkor azt később maga a kórház vezetője cáfolta, hogy ennek bármi köze lett volna a gyermekhez, nem emberrablási kísérlet volt a véleménye szerint. Ennek ellenére a kisbabát biztonságos helyre vitték.

A kórház igazgatójának a felesége fogadta be, ő szoptatja négy hónapos saját gyermekük mellett, amíg nem döntenek végleges sorsáról és otthonáról.

A kórház vezetése azt is alaposan mérlegeli, hogy kinek adják örökbe a gyermeket, vizsgálják a jelentkezőket, akik több ezren vannak. Aya édesapja, négy testvére és a nagynénje is meghalt a katasztrófában. A kórházba egy távoli rokona vitte be a babát, de arról nem tudni, ő befogadná-e.