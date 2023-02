Vlagyimir Putyin hétfőn rendeletben méltatta és jutalmazta Steven Seagal amerikai-orosz-szerb akciószínészt.

Vlagyimir Putyin és Steven Seagal 2016-ban, amikor az elnök orosz állampolgárságot és útlevelet adott a színésznek.

Fotó: Getty Images

Az orosz elnök ebben az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Barátságért Érdemrendet adományozta Steven Seagalnak. A jogszabály idézte az akcióhős "nagyszerű hozzájárulását a nemzetközi kulturális és humanitárius együttműködés fejlesztéséhez".

Az írásban kiemelték a 70 éves hollywoodi színész orosz külügyminisztérium humanitárius kapcsolatokért felelős különleges képviselőjeként végzett munkáját az Egyesült Államok és Japán kapcsán. A színész a szerepkört 2018 óta tölti be.

Az érdemrendet annak az orosz és más nemzetiségű polgároknak adhatják, akik kiemelkedően erősítették a nemzetek közötti békét és barátságot, valamint gazdagították az orosz nemzetközi kapcsolatokat. Ennél a kitüntetésnél csak az Oroszországi Föderáció Becsületrendje magasabb rendű.

A harcművészetben is jártas Seagal régóta csodálja Putyint, akivel évekkel ezelőtt még a ringben is megmérettette magát. Putyintól 2016-ban személyesen kapott orosz állampolgárságot és útlevelet. Többször foglalt állás az elnök mellett. Így tett 2014-ben is, amikor orosz katonák bevonultak a Krím-félszigetre és később az állam annektálta a területet. Akkor "nagyon észszerűnek" találta az intézkedést. 2021-ben belépett egy Kreml-barát pártba, és 2022 nyarán ellátogatott Kelet-Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló részére, ahol találkozott egy oroszok által támogatott szakadár vezetővel. Sőt, egy tavalyi orosz televíziós interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna egzisztenciális fenyegetést jelent Oroszország számára. Ugyanakkor dokumentumfilmet forgatott a Donbaszban.

Ukrajna 2017-ben nemzetbiztonsági okokra hivatkozva öt évre megtiltotta Seagalnak a beutazást - írta a Reuters.