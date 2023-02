Tüzérség, lőszerek a legújabb amerikai fegyverszállítmányban

A Biden-adminisztráció nagyobb hatótávolságú tüzérséggel és lőszerekkel látja el Ukrajnát a legújabb, 2 milliárd dolláros katonai segélycsomag keretében egy, az ügyet ismerő személy szerint.

Fotó: Anatolii STEPANOV / AFP

A csomagot még véglegesítik, ám annyit már tudni, hogy főként tüzérségieszközökből és lőszerből fog állni, és

annak nem lesznek részei olyan fejlettebbek fegyverek, mint nagy hatótávolságú rakéták.

Mióta Blagyimir Putyin orosz elnök elrendelte az inváziót, az amerikaiak és Ukrajna más szövetségesei igyekeztek megtalálni a fegyverszállítások terén azt az egyensúlyt, mely segít Kijevnek az ország védelmében, ám nem robbant ki közvetlen háborút a NATO és Oroszország között – írja a Bloomberg.

Az elmúlt napokban azonban az amerikaiak és a németek is tankok szállításáról döntöttek, ám határok továbbra is maradtak a fegyverszállítások terén, így hétfőn Joe Biden kizárta, hogy F-16-os vadászgépeket küldjön Ukrajnának. Ugyanakkor Franciaország nyitottnak mutatkozott arra, hogy saját, hamarosan amúgy is lecserélni szándékozott Mirage 2000-es gépeit átadja az ukránoknak.