A litván elnök uniós forrásokat követel a határvédelemre

Meg kell védeni az Európai Unió külső határait az illegális migrációval szemben, és erre uniós forrásokat kell biztosítani – jelentette ki Gitanas Nauseda litván elnök Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének Ez Európa címmel rendezett vitáján kedden. Beszédében hangoztatta: az EU Fehéroroszországgal közös litvániai határán tapasztaltak megtanították, hogy fel kell ismerni azt, amikor az illegális migrációt az unió elleni támadásra használják.

Fotó: AFP

A legális migrációs lehetőségekről tájékoztatni kell az embereket az unión kívüli országokban, és fel kell lépni az embercsempészet ellen

– hangoztatta.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, erős szankciókra van szükség Oroszországgal szemben, amíg le nem állítja a háborúját, felelősségre kell vonni az agresszió felelőseit, az elszámoltatáshoz nemzetközi különbíróság létrehozására van szükség, amely kivizsgálja az agresszió során elkövetett bűnöket, a befagyasztott orosz vagyonokat pedig fel kell használni Ukrajna újjáépítéséhez.

Magyarország és Ausztria összefog a háborús hatások leküzdése érdekében Orbán Viktor az osztrák ellenzék egyik vezetőjével találkozott. Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével arról beszéltek, hogy a két ország milyen téren tud együttműködni az ukrajnai háború tovagyűrűző hatásainak mérséklésében.

Kijelentette:

Ukrajna a szabadságért és Európa jövőjéért küzd.

Oroszország szerinte nemcsak Ukrajnát, hanem az európai életmódot és mindazon értékeket támadja, amelyek Európa alapjait képezik. A litván elnök ezek között a szabadságot, a méltóságot, a jogállamiságot és az emberi jogokat sorolta fel. Ebben a harcban a győzelmet csak közös erőfeszítések révén lehet elérni – mondta.

Fotó: AFP

Egyre inkább érezzük, hogy a béke, a jólét, a szabadság és a demokrácia nem magától értetődő érték

– fogalmazott Gitanas Nauseda.

Szavai szerint a biztonság, a stabilitás és a jólét megőrzésének leghatékonyabb módja az Európai Unió további bővítése lehet. Azok, akik csatlakozni akarnak az unióhoz, azok, akik új Európát akarnak, lelkesek a reformokkal kapcsolatban.

Ha meg akarjuk erősíteni az Európai Uniót, fontos, hogy új tagokat fogadjunk be

– fogalmazott.

A bővítéssel kapcsolatban kiemelte, Moldovának minden korábbinál nagyobb támogatásra van szüksége, hiszen oroszbarát erők nyomásának van kitéve. Grúzia fiataljait és civil társadalmát is támogatni kell a jövőjükkel kapcsolatos változások elérésében. Ukrajna pedig már megmutatta, hogy képes minden akadályt leküzdeni és megvalósítani a szükséges reformokat háborús időben is.

Nemcsak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is szüksége van Ukrajnára. Ezért is fontos, hogy az EU továbbra is támogatást nyújtson Kijevnek és segítse a reformok megvalósítását – tette hozzá a litván elnök.