A hagyományos értékek és a családok védelméről folytatott megbeszélést Novák Katalin köztársasági elnök Florida állam kormányzójával, Ron DeSantisszal kedden Tallahassee-ban.

Novák Katalin Florida állam fővárosában találkozott az amerikai republikánusok egyik legnépszerűbb kormányzójával, akinek több politikai intézkedését, főként gyermekvédelmi lépéseit a magyar kormány politikájához hasonlítják.

Farkas Vajk, a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a köztársasági elnök és a floridai kormányzó most találkoztak személyesen először, amelyre Novák Katalin amerikai útja adott alkalmat. Elmondta, hogy Ron DeSantis elismeréssel szólt Magyarország eredményeiről és elnök asszony eddigi munkásságáról, külön kiemelve a családok védelmében tett erőfeszítéseit. A köztársasági elnök megbeszélést folytatott a kormányzó feleségével, Casey DeSantisszal is. Novák Katalin azt követően érkezett Florida fővárosába, hogy New Yorkban felszólalt az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága (CSW) éves ülésén az ENSZ székházában.

Ron DeSantist csaknem kétharmados többséggel választották újra Florida szövetségi állam kormányzójává, ami az egyik legnagyobb arányú republikánus győzelem volt tavaly novemberben az Egyesült Államok választásain, és esélyesnek tartják a 2024-es elnökválasztás republikánus jelöltjeként, miközben hivatalosan egyelőre nem jelentette be indulási szándékát.

Ron DeSantis beszédében első kormányzói ciklusának sikerei közé sorolta az adócsökkentés politikáját, a szülők jogainak védelmét az oktatásban, valamint az oltási kötelezettség elleni fellépést. Azt ígérte, hogy Florida a következő években is megmarad elsőnek az Egyesült Államok szövetségi államai között. Elsőnek mondta államát az országon belüli költözési célpontként, valamint a turizmust tekintve, illetve a nagyobb méretű amerikai szövetségi államok között elsőnek a gazdasági növekedést illetően. Emellett kiemelte a rekord alacsony munkanélküliséget és a floridai költségvetés rekordmértékű többletét.

Florida államban tavaly tavasszal fogadták el a kormányzó kezdeményezésére a gyermekek védelmében a szülői jogok biztosításáról szóló törvényt,

amelyet sokan a magyar gyermekvédelmi törvényhez hasonlítottak, és amely megtiltja a gyermekek genderalapú érzékenyítését az állam által működtetett oktatási intézmények alsó osztályaiban.

Ron DeSantis ma a Republikánus Párt egyik legnagyobb hatású politikusa, akit esélyesként emlegetnek a 2024-es elnökválasztásokon mint a konzervatívok jelöltjét.

DeSantis a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy az elnökválasztást illető szándékairól csak a floridai törvényhozási ülésszak után nyilatkozik arra hivatkozva, hogy addig még sok a tennivaló.