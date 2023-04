Izrael légitámadást intézett Libanon déli részét célba véve, és növelte a Gázai övezet elleni csapásokat, válaszul arra a 34 rakétára, amelyet csütörtök délután Libanonból indítottak Izrael északi részei ellen – tudatta az izraeli hadsereg pénteken.



Fotó: NurPhoto via AFP

Több fórumon is közölték, hogy a légitámadás során a csütörtöki támadásért felelős iszlamista Hamász szervezetet vették célba. A Twitteren azt írták, hogy többek között a Hamászhoz tartozó dél-libanoni terrorista infrastruktúrákat találtak el a válaszul adott támadás során.

A hadsereg nem hagyja, hogy a Hamász terroristaszervezet Libanonból működhessen – jelentették ki, hozzátéve:

a libanoni állam minden olyan támadásért felelős, amelyet az ország belterületéről indítanak.



Az Al-Majadín nevű, libanoni székhelyű pánarab televízió péntek reggel a dél-libanoni Türosz városából robbanásokról számolt be. A tudósítás szerint a közelben található egy palesztin menekülttábor is.

Izrael csütörtök este a Hamász Gázai övezetbeli katonai létesítményeit, köztük alagutakat és fegyvergyártó egységeket is célba vett, a gázai fegyveresek péntek hajnalban ennek ellenére folytatták a Dél-Izrael elleni rakétatámadásokat.



A csütörtök délután Izraelt ért támadások után Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök a biztonságpolitikai kabinet csütörtök esti ülésének kezdetén kijelentette, hogy országa ellenségei megfizetnek minden agresszióért.



Az egyébként is viszályos helyzetet tovább nehezíti, hogy éppen folyik a muszlim böjti hónap, a ramadán, a húsvét miatt pedig több zsidó hívő a Templom-hegyre, arab nevén a Haram al-Sarif teraszra zarándokol, ahol az Al-Aksza-mecset áll; ez az iszlám vallás harmadik legszentebb helye Mekka és Medina után.

Az izraeli fővárosban található, több vallás szempontjából is fontos Templom-hegy jelenleg muszlim vezetés alatt áll, a biztonságáért azonban Izrael a felelős. A fennálló feszültség a héten tovább fokozódott, az Al-Aksza-mecsetnél csütörtökön már második napja zavargásokra ébredt a jeruzsálemi óváros.