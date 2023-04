Kanada újabb nagy volumenű katonai támogatást nyújt Ukrajnának

Kanada 59 millió kanadai dollár (mintegy 15 milliárd forint) értékben újabb katonai segélyt ajánlott fel Ukrajnának – jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök torontói sajtótájékoztatóján, Denisz Smihal ukrán kormányfő jelenlétében.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök (jobbra) és Denisz Smihál ukrán miniszterelnök (balra) megállapodást ír alá egy kétoldalú sajtótájékoztatón Torontóban 2023. április 11-én.

Fotó: AFP

A segélycsomag 21 ezer gépkarabélyt és 38 géppuskát, továbbá 2,4 millió lőszert is tartalmaz. A két fél kedden aláírásával szentesítette a megújított szabadkereskedelmi megállapodást, valamint a kanadai Cameco és az ukrán Enerhoatom közötti uránszállítási szerződést.

Ezenkívül egy olyan megállapodást is aláírtak, amely megkönnyíti az ukrán, illetve a kanadai fiatalok egymás országába történő utazását és ottani munkavállalást.

Smihal a Trudeau-val folytatott megbeszélését gyümölcsözőnek nevezte, és megjegyezte, hogy Kanada az ötödik legnagyobb támogatója Ukrajnának katonai vonatkozásban. Eddig már 8 milliárd kanadai dollárt kaptak pénzügyi vagy katonai támogatás és hitel formájában.

Az ukrán származású Chrystia Freeland miniszterelnök-helyettes ugyancsak a sajtótájékoztatón megállapította: Ukrajna a demokráciáért küzd, s Kanada ezért eltökélt Ukrajna győzelemre segítésében. Justin Trudeau azt is bejelentette, hogy 14 orosz személy és 34 intézmény ellen új szankciókat vezetnek be, továbbá 9 fehéroroszországi – a pénzügyi szektorhoz köthető – intézményt is felvettek a szankciós listára.