Többféle robotot is bevet a bűn elleni harcban a New York-i rendőrség – jelentette be kedden Eric Adams polgármester. A kezdeményezés szerint a Times Square-en K5-ös egységek segítik a rendőrök munkáját, de a testület két robotkutyát is kap.

Fotó: AFP

Ez utóbbiakkal már 2021-ben is kísérletezett a város rendőrsége, de akkor a progresszív törvényhozók és jogvédő csoportok ellenkezése miatt felhagytak a próbálkozással. Azonban szintén 2021-ben polgármesterré választották a rendőri háttérrel érkező Eric Admasot, aki szerint csak egy hangos kisebbség ellenezte a robotrendőrkutyákat.

A négylábú robotkutyákat a tervek szerint olyan területek vizsgálatára használnák, amelyeket veszélyes anyagok borítanak, vagy elbarikádozott gyanúsítottakat közelíthetnek meg. Gyártójuk,

a Boston Dynamics szerint az eszközöket infrastrukturális és feldolgozóipari helyszínek vizsgálatára is használják, és lépcsőn is képesek felmenni.

A kritikusok szerint miközben Adams a városi ügynökségeket költségcsökkentésre szólítja fel és a közkönyvtárakon spórolna, addig nem biztos, hogy szerencsés újabb erőforrásokat a rendőrség felé terelni. Ugyanakkor az exrendőr polgármester a bűnözés csökkentését ígérte kampányában – írja a The Wall Street Journal.

A Times Square-re szánt K5-ös egységek a Roomba robotporszívóhoz hasonlóan mozognak és egy másfél méteres R2-D2-ra hasonlítanak. Szemben a távirányítású robotkutyákkal, a K5 önállóan mozog és kamerával, mikrofonnal, hangszóróval és hődetektorral van felszerelve, így főként a megfigyelést segíti majd, akár valós időben is.

A robotkutyák 750 ezer dolláros árát a bűnözőktől lefoglalt pénzből fizetik, míg a K5-ösöket fél évig óránként 9 dollárért bérlik az azokat gyártó Knightscope szerint.