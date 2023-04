Újraértelmezte a globális társadalom a kiskert fogalmát – mondta a VG Podcastnak az Oeconomus Gazdaságkutató szakértője. Németh Viktória szerint először a járványhelyzet és az ellátási láncok sérülékenysége helyezte fókuszba a helyi termelést, később az infláció és az energiaárak is megemelték a kereskedelemben beszerezhető termékek árát. A balkonládákban és a közösségi kertekben kimagasló termésátlagokat érnek el:

a tengerentúlon egydollárnyi befektetés nyolc-kilenc dollárnyi élelmiszert biztosít.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Míg évekkel ezelőtt a hobbikertészek elsősorban a társadalom idősebb rétegeiből kerültek ki, mára már a fiatalok, a 18–34 évesek is elkezdtek foglalkozni a zöldségtermesztéssel, egy év alatt számuk 65 százalékkal nőtt. A közösségi „városi” kertek mennyisége is felrobbant: az Egyesült Államok száz legnagyobb településén több mint 29 ezer közösségi kert található. Emellett az ilyen típusú gazdálkodásban részt vevők 37 százalékkal több gyümölcsöt is fogyasztanak azoknál, akik nem vesznek részt hasonló mozgalomban.