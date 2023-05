Ünnepélyes ceremónia keretében szerdán Sanghajban két újabb rakétákkal felszerelt 054A/P típusú fregattot adtak át a kínaiak Pakisztánnak, a szomszédos India ősriválisának, amelyet Joe Biden amerikai elnök októberben úgy minősített: „a világ egyik legveszélyesebb állama”, nukleáris fegyverekkel felszerelve.

Fotó: AFP

Miközben Washington hol ostorozza, hol magához édesgetni igyekszik az Afganisztánnal is szomszédos, majdnem 250 milliós muszlim államot, Peking kiváló kapcsolatokat ápol vele, fegyverekkel is ellátja, miközben Pakisztánba – mint egyébként Indiába és Kínába is – áramlik az olcsó orosz olaj, amelyért egyébként Iszlámábád szeretne jüanban fizetni.

A program a tartós kínai–pakisztáni kapcsolatok és a két ország közti magas szintű védelmi együttműködés jegyét viseli

– tájékoztatott a hadihajók átadásáról a kommunista párt ellenőrizte kínai Global Times, hozzátéve, hogy a hajók a régió békéjét és stabilitását szolgálják.

Az ügylet duplázást jelent, a pakisztáni flottában a vadonatúj PNS Tippu Sultan és PNS Shahjahan nevű hadihajóval együtt már négy 054A/P fregatt szolgál egy 2018-ban bejelentett ügylet keretében, amelynek a teljesítését 2021 végén kezdték meg.

Egy-egy ilyen hajó a Wikipédia 2015-ből származó adata szerint mintegy 350 millió dollárt (120 milliárd forintot) kóstál. A hosszuk 134 méter, a hatótávolságuk 7000 kilométer, és felszíni és vízi célpontok ellen bevethető rakétákkal vannak felszerelve.

Az átadást nem akadályozta meg a Pakisztánban folyó legfrissebb politikai felfordulás, sem a gazdasági nehézségek. Kedden letartóztatták az ország volt miniszterelnökét, Imrán Hánt. A hírt a Hán vezette Pakisztáni Igazságosság Pártja (Tehrík-i-Inszáf) kürtölte szét, és arra kérték a politikus híveit, hogy igyekezzenek megvédeni az országot.