Véget érhet a kannabisz-kereskedelem 40 éves történelme a koppenhágai Christianiában, miután az erőszak a kísérleti közösség lakóit is egyre jobban zavarja. Az elhagyott laktanyát 1973-ban foglalták el különböző nonkonformista elemek, hogy autonóm kommunát hozzanak létre, amelyet aztán a dán hatóságok is toleráltak, sőt a terület státuszát 1989-ben a dán parlament is szentesítette.

Fotó: Stefano Guidi / Getty Images

A mintegy ezer lakosú területen a kezdetek óta létezik a Pusher Street, ahol különböző kenderszármazékokat nyílt kereskedelme zajlik, és a kommuna lakóinak már többször meggyűlt a bajuk a drogkereskedelemre telepedő bűnbandákkal, ám eddig végül mindig sikerült kezelni a helyzetet és visszaszerezni a városrész feletti kontrollt. Most azonban

ismét a szervezett bűnözői csoportok közötti erőszak mételyezi a területet, miután több késelés is történt és októberben egy 22 éves férfit lelőttek.

A magukat szabályokkal működő anarchistákként meghatározó christianiai közösség szóvivője, Hulda Mader elmondása szerint halálos fenyegetéseket is kapott, amikor megpróbált beavatkozni az erőszak leállítása érdekében. A szóvivő szerint az erőszakos csoportok nem a közösség részei, azok kívülről igyekeznek rátelepedni a fűkereskedelmet engedélyező területre. Noha Christianiában a dán rendőrséget nem látják szívesen, és helyi igazságszolgáltatás működik, a szervezett bűnözői csoportok kezelésére a közösség nem biztos, hogy fel van készülve.

Sophie Hæstorp Andersen, Koppenhága polgármestere egy interjúban elmondta, hogy az erőszakot fel kell számolni és felajánlotta segítségét a Pusher Street bezárásában is, amennyiben a terület ezer lakosa egyetért a drasztikus lépéssel. Ugyanakkor Andersen azt is hangsúlyozta, hogy

szeretné, ha a terület mindemellett megőrizhetné önállóságát, ám az erőszakot fel kell számolni.

Elmondása szerint ha Christiania lakosai úgy döntenek, hogy bezárják a Pusher Streetet, úgy számíthatnak az önkormányzat támogatására. Erre pedig úgy tűnik az erőszak miatt az anarchista közösség részéről is megvan a fogadókészség, legalábbis Mader azt hangsúlyozta, hogy az erőszak elkövetőit nem ismerik, de azt gyanítják, hogy bandák tagjai, és nem szeretnék, ha a területen bandaháború törne ki – írja a The Guardian.