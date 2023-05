Mintegy 128 kilométer hosszú kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia, még pontosabban Algyő és Újvidék között az ellátásbiztonság erősítése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

Fotó: Borsos Mátyás / Szijjártó Péter / Facebook

A tárca közleménye szerint Szijjártó a magyar–szerb gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a Mol és a Transnafta együttműködésében tervezett csővezeték létesítéséről szóló szerződést a június 20-i kormánycsúcson írják alá.

Az energiabiztonság erősítése érdekében arról is megegyeztek, hogy az MVM és a Srbijagas közös regionális földgázkereskedő vállalatot hoz létre, illetve arról is, hogy Magyarország idén is százmillió köbméteres nagyságrendben fog földgázt tárolni Szerbiának.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a szerb energiahálózat korszerűsítésében magyar cégek is részt fognak venni, s menetrend szerint haladnak a munkálatok a két villamosenergia-hálózatot összekötő interkonnektor kapacitásának megduplázására.

Ma nincsen magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, és nincsen szerb energiabiztonság Magyarország nélkül

– fogalmazott, majd közölte, hogy fontos intézkedésről döntöttek egy rendkívül bosszantó ügyben is, mivel a hatmilliárd eurós kétoldalú kereskedelmi forgalom és az emberek közötti szoros kapcsolatok ellenére még mindig elképesztően hosszú a várakozási idő a határállomásokon.

Ezt egy nagy infrastrukturális fejlesztés keretében létrehozandó új modern határátkelővel orvosolnák Röszke és Horgos között.

A miniszter szerint ez Európa egyik legforgalmasabb határátkelőhelye, amelyet a legmodernebbé is szeretnének tenni. Ugyanakkor az autópálya-határátkelőre háruló nyomást valamelyest elosztják a többi átkelő között, hogy így is csökkentsék a várakozási időt. Ezért a hercegszántói határátkelőt alkalmassá teszik teherforgalomra, az ásotthalmi átkelőhelyet buszforgalomra, valamint szeretnék meghosszabbítani a többi átkelő nyitvatartási idejét is.

Az ukrajnai háború témájáról szólva azt emelte ki, hogy bár sem a szerbek, sem a magyarok nem felelősek a harcok kirobbanásáért, mégis nagy árat fizet ezért a két ország. Ráadásul – mint mondta – az is rossz hír, hogy a világ ismét a blokkosodás irányába halad, amin Közép-Európa mindig csak rajtavesztett.

Magyarország és Szerbia is a béke pártján áll. Szerintünk a legfontosabb az lenne, hogy megmentsük az emberek életét és ez csak békében lehet

– mondta, majd újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a kormány különösen fontosnak tartja a biztonsági együttműködést, ugyanis az illegális bevándorlás mindkét ország számára komoly kihívás, hiszen tavaly 271 ezer illegális határátlépési kísérletet kellett meghiúsítani hazánk déli határán.

Hozzátette, hogy Magyarország kész a jelenleginél nagyobb rendőri erőt Szerbia rendelkezésére bocsátani a határvédelem erősítése érdekében, miután ezáltal Magyarországon is csökken a nyomás.