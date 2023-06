Üdvözölte a Fővárosi Törvényszék döntését a Ryanair, mely eltörölte azt a 300 millió forintos bírságot, melyet tavaly szabott ki a légitársasággal szemben a fogyasztóvédelmi hatóság, amiért egy az egyben áthárította az utasokra az extraprofitadót.

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A Ryanair közleménye emlékeztet, hogy a társaság már az extraprofitadót is kritizálta, mely a légitársaságokat akkor sújtotta, amikor azok még a koronavírus-járvány utóhatásai miatt veszteségekről számoltak be. Hozzáteszik, hogy a magyar bíróság ítélete az uniós joggal is összhangban van, mely lehetővé teszi, hogy a légitársaságok szabadon döntsenek áraikról.

A közlemény szerint a cég jogi vezetője, Juliusz Komorek felszólította Varga Judit igazságügyminisztert, hogy kérjen bocsánatot a törvénytelen bírságot üdvözlő Facebook bejegyzése miatt. A társaság a tavaly kiszabott bírságot politikailag motiváltnbak nevezte, ugyanakkor megerősítette, hogy további beruházásokat terveznek Magyarországon és szeretnék a Magyarországba és Magyarországból induló forgalmukat is növelni, amit a bíróság döntése is segít.