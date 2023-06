Megérkezett Kína első nagy nyári kasszasikere: a Lost in the Stars című kínai thriller 98,3 millió dolláros bevételt hozott a kínai Sárkányhajó Fesztivál hosszú hétvégéjén – derül ki az Artisan Gateway regionális jegypénztári tanácsadó cég adataiból. A hétfői elővételes jegyeladásokat is figyelembe véve a film átlépte a 100 millió dolláros álomhatárt, és akár 400 milliós bevételre is szert tehet.

A Lost in the Stars című film szereplői a 13. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon, 2023. április 21-én.

Fotó: Chen Zhonghao / AFP

A Rui Cui és Xiang Liu rendezte film főszereplője Zhu Yilong, akinek a felesége (Janice Man) rejtélyes módon eltűnik az évfordulós nyaralásuk alatt. Nem sokkal később a nő a semmiből újra felbukkan, a férfi szerint azonban a külsőleg megtévesztő hasonlóságok ellenére nem a felesége. A bizarr ügybe egy ügyvéd (Ni Ni) is belekeveredik, és lassan újabb rejtélyek derülnek ki.

Az egy nappal korábban bemutatott Love Never Ends (A szerelem sosem ér véget) című kínai romantikus dráma 23,7 millió dolláros bevétellel a második helyen végzett a hosszú hétvégén – írja a Hollywood Reporter. A hollywoodi produkciók közül

a Transformers: A fenevadak kora négy nap alatt 8,3 millió dolláros bevétellel a harmadik helyet szerezte meg, így három hét leforgása alatt 79 milliós bevételt hozott.

A Warner Bros. legújabb szuperhősös filmje, A Villám (The Flash) nem érte el a kívánt eredményt a kínai piacon, a hétvégén mindössze 3,4 millió dolláros bevételt hozott, és 23,7 milliós összbevételt ért el. A hollywoodi filmstúdiók következő nagy dobása az Indiana Jones és a sors tárcsája bemutatása lesz Kínában, június 30-án. A franchise korábbi részei Kínában nem voltak olyan népszerűek, mint a nyugati országokban, így a helyi elemzők visszafogott lelkesedéssel várják a filmet.