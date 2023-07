Tízezrével költöznek haza a kivándorolt magyarok – itt vannak az adatok

Megint többen települtek vissza Magyarországra, mint ahányan elmentek. Tavaly összesen 35 950 magyar állampolgár vándorolt be Magyarországra, ebből 21 900-an olyanok, akik itt születtek, aztán legalább 12 hónapra elhagyták az országot, most pedig visszatelepültek. Több mint 14 ezren vannak azok is, akik külföldön született magyar állampolgárok, de valamilyen okból Magyarországra költöztek. A közel 36 ezres adat egyébként messze a legmagasabb 2010 óta, a korábbi csúcs a 2018-ban regisztrált 33 625 fő volt.

Kezdhet spórolni, ha venne egy liverpoolos Szoboszlai-mezt

Alaposan a zsebébe kell nyúlnia az átlagfocidrukkernek, ha szeretne magának egy Szoboszlai Dominik nevével ellátott Liverpool-mezt. A magyar válogatott sztárjátékosának a dresszét hivatalosan a hét végén mutatták be, ebből derült ki, hogy a klubnál legendának számító Steven Gerrard 8-as számú mezét kapta a 22 éves focista.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Liverpool online boltja szerint 90,95 fontért lehet kapni egy ilyen pólót, ami a jelenlegi árfolyamon számítva mintegy 39 500 forint.

Ez messze több, mint egy hivatalos magyar válogatott Szoboszlai-mez, amely egyes boltokban 20 ezer forint körüli összegért is megvásárolható.

Bukott a forint árfolyama, az elemzők szerint ez már túlzás

Rossz kedve van a forintnak, csütörtökön egyetlen ugrással felülírta az előjelet a Reuters reggel közzétett közép-európai devizafelmérésének hosszabb távú árfolyam-előrejelzésén. Az elemzői konszenzus 380-ra teszi egyéves távon az euróval szembeni árfolyamot. Ezt gyengülésnek írta a jelentés, ami helytálló, ahhoz képest, hogy az előrejelzéseket az elmúlt napokban gyűjtötték, amikor a forint esése még nem indult be. Csütörtök reggelre azonban már a 384-es szintet ütögette, vagyis a konszenzus 1,3 százalékos gyengülés helyett majdnem ugyanekkora erősödés.

Fotó: Shutterstock

Megszólalt a Shell-vezér, kitört a botrány

Wael Sawan, a Shell vezérigazgatója szerencsétlen nyilatkozatot tett, ami rögtön kiváltotta a klímavédők felháborodását és a szakértők értetlenségét. Az energiaipari cég vezetője szerint ugyanis a világ fosszilisenergia-kitermelésének csökkentése súlyos megélhetési válsághoz vezethet. Mások szerint azonban ez egyáltalán nincs így, ráadásul az emberiségre katasztrofális következménnyel járna, ha nem a megújuló energiát helyeznék előtérbe.

Előkerült Varga Csaba: ijesztő volt a csend, de jól van a magyar hegymászó

Varga Csaba magyar idő szerint még vasárnap 12 óra körül ért fel a világ kilencedik legmagasabb hegyére, a Nanga Parbatra. A 8126 méteres csúcson akkora volt a szél, hogy a nagyváradi építész-hegymászó nem is tudott bejelentkezni a csapatánál. Ezt követően elindult lefelé, és eközben már kapcsolatba tudott lépni a feleségével, akinek elmondta, hogy sikeresen felért és kielégítő az állapota. Csakhogy ezt követően semmilyen hírt nem adott magáról egészen hétfő hajnalig.