Hatalmas felháborodást keltett a környezetvédők körében a Shell energiaipari vállalat vezetőjének kijelentése, miszerint a világ olaj- és gáztermelésének csökkentése veszélyes és felelőtlen lépés lenne. Wael Sawan úgy látja, hogy a fosszilis energiahordozók kitermelésének korlátozása kevesebb elérhető energiát és így rezsiemelkedést eredményezne, az pedig a megélhetési válság súlyosbodását okozhatja.

Óriási profitot zsebelt be tavaly és az idei első negyedévben a Shell, a vezére szerint egyelőre nem kell csökkenteni a gáz- és az olajtermelést.

Fotó: Shutterstock

A vezérigazgató kiemelte, hogy a gázhiány leginkább a szegényebb országokat sújtaná, mivel az alacsonyabb termelés miatt az energiahordozók ára újból megugorhat. Mint mondta, a tavalyi rekordmagas világpiaci gázárak következtében a szegényebb országok, úgymint Pakisztán vagy Banglades, nem engedhették meg maguknak a cseppfolyósított földgázt, így azt Észak-Európába szállították. „A gyerekeknek gyertyafénynél kellett dolgozniuk és tanulniuk” – szemléltette Sawan a gázhiány következményeit a BBC-nek.

Claire Fyson, a Climate Analytics globális tudományos és politikai intézet klímapolitikai társvezetője szerint a Sawan által felhozott példa csúsztatás. „Az az elképzelés, hogy választani kell a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk vagy a gyertyafénynél végzett munka között, a valóság durva elferdítése. Tudjuk, hogy a megújuló energiaforrások tisztábbak, olcsóbbak és jobbak a közegészségügy szempontjából” – magyarázta a szakértő.

Jamie Peters, a Friends of the Earth környezetvédelmi szervezet klímavédelmi vezetője szerint ironikus, hogy a Shell bármit is veszélyesnek és felelőtlennek nevez.

Legyünk tisztában azzal, hogy a Shellhez hasonló vállalatok hozzájárulnak az éghajlati válsághoz és az energiaárak emelkedéséhez. Az átlagemberek nyomorúságából profitálnak, miközben tönkreteszik a bolygót

– mondta Peters.

A szakértők úgy látják, hogy a globális éghajlati célokkal összeegyeztethetetlen az olaj- és gázkitermelés előtérbe helyezése, ugyanakkor az olajipari cégnek és a részvényeseinek kapóra jönne. Néhány hete a Shell be is jelentette, hogy felhagy az olajkitermelés csökkentésére vonatkozó terveivel 2030-ig, egyúttal pedig arról döntött, hogy növeli a karbonkibocsátással járó tevékenységeit. A vállalat az intézkedést azután hozta meg, hogy az ukrajnai háború felpörgette a fosszilis nyersanyagok árait. Ennek következtében a Shell tavaly több mint a kétszeresére, 40 milliárd dollárra növelte az éves nyereségét.

Alice Harrison, a Global Witness egyik kampányvezetője szerint a Shell vezérigazgatója téved, akár azért, mert megrészegítette a nyereség, akár azért, mert homokba dugta a fejét. „A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk megszüntetése és a zöldenergiára való átállás a bolygót is szolgálja, és mindenkinek energiabiztonságot nyújt.”

A Shell ismét világossá tette lojalitását: a profitot az emberek és a bolygó fölé helyezi.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint, ha a világ új beruházásokat tesz olaj-, gáz- vagy szénkitermelésbe, akkor búcsút inthet annak, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest 2 Celsius-fokkal lejjebb szorítsa.