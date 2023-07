Összeomlott egy négyszintes lakóház Brazíliában, legkevesebb nyolcan, köztük több gyerek is életét vesztette – közölte a mentőszolgálat szombat hajnalban. Az északkelet-brazíliai Pernambuco államban, Recifében lévő ház romjai alól eddig négy embert sikerült kimenteni. Az épület hat felnőttet, valamint egy nyolc- és egy ötéves kisgyereket is maga alá temetett, akiket nem tudtak megmenteni. Legalább öt embert továbbra is keresnek.

Fotó: Carlos Ezequiel Vannoni/EPA/MTI

A tűzoltóság és a mentőszolgálat szombatra virradóan is a romok közt kutatott a túlélők után. Egyelőre nem világos, mi okozta az épület összeomlását, amely a helyi idő szerint pénteken a kora reggeli órákban történt, amikor még sokan aludtak.

A városban és avkörnyékén pénteken fokozott készenléti helyzetet hirdettek.

A másfél millió lakosú tengerparti Recifét az elmúlt napokban heves esőzések érték, Raquel Lyra, Pernambuco kormányzója pedig felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén további csapadék várható, ami nehezítheti a mentési munkálatokat.