Nemesebb célja is kell hogy legyen a hatalomnak, mint annak a megtartása – mondta a 24.hu podcastadásában a volt miniszterelnök, Medgyessy Péter. Szerinte ahogy a dolgok most állnak, az Orbán-kormány már most elkönyvelheti a győzelmet a következő országgyűlési választáson. Medgyessy hozzátette, hogy a jelenlegi kormány hatékony a hatalom megtartásában, de hiányolja a nemesebb célt a tettei mögül.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Napi ügyekben tud jó döntéseket hozni Orbán, mindig megpróbálja túllökni a holtpontról az országot, de nagy bűne, hogy nem gondolkodik távlatokban, pedig iszonyú hosszú időt kapott

– mondta Medgyessy Péter a 24.hu-nak.

A volt miniszterelnök kiemelte, hogy az elmúlt évtized volt a mögöttünk lévő száz év legsikeresebb időszaka Magyarországon. Ennek ellenére, tette hozzá, hogy a kormányzás így sem volt hibátlan. Példának hozta fel a rezsitámogatások fenntartását, ami szerinte nem ösztönzi tudatos takarékosságra a lakosságot – a 24.hu podcastadását az ATV szemlézte.

Medgyessy arról is beszélt, hogy az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése jó stratégia, mivel az autóipar jövője az elektromos meghajtásban van. Szerinte az ezzel kapcsolatos vita felszínes, ebben a kérdésben, úgy véli, mindenkinek a távlati célokat kell szem előtt tartania.

Kritikát fogalmazott meg az országot feszítő magas kamatok és inflációval kapcsolatban. Úgy látja, hogy a kormány és a Magyar Nemzeti Bank közös felelőssége, hogy ilyen feszült a helyzet a gazdaságban.

A jegybank, véleménye szerint, túl későn kezdte el a kamatemelést, miközben a kormány politikai okokból elengedte a költségvetést a 2022-es országgyűlési választás előtt a hatalmas pénzosztással.

Kijelentette, hogy mindezzel együtt a következő, 2026-os országgyűlési választás már most eldőlt, az Orbán-kormány könnyen nyer majd. Ennek oka Medgyessy Péter szerint az, hogy a rutinos Fidesz egy tehetségtelen ellenzékkel néz szembe, ami nem is tekinthető küzdelemnek.