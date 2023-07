A Barcelona és a Manchester United is pénzbüntetést kapott az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt.

A katalán klub azért kapott 500 ezer eurós bírságot, mert tévesen jelentette be az immateriális javak elidegenítéséből származó nyereséget, amelyet nem lett volna szabad bevételként elszámolnia.

A szigetországi egyesületnek 300 ezer eurót kell fizetnie, mivel nem érte el azt a célt, hogy megközelítse a nullszaldós eredményt a futballhoz kapcsolódó üzletekben, beleértve a játékostranszfereket, a béreket és a szociális adókat.

A klub eladósorban van, a jelenlegi tulajdonos amerikai Glazer család által megálmodott 6 milliárd dolláros (2040 milliárd forintos) ár a világ legdrágább sportklub-adásvétele lenne. A lehetőségre az egyik jelentkező a brit Sir Jim Ratcliffe, az Ineos petrolkémiai vállalat alapítója, aki üzleti felfutása nyomán a sportba is befektetett. Megvette például a világelsőnek számító Sky kerékpárcsapatát, majd a francia Nice labdarúgó-egyesületét is, azaz már a fociba is belekóstolt.

Hasonló okok miatt a török Basaksehirre 400, a belga bajnok Royal Antwerpre és a török Trabzonsporra 300-300, míg a ciprusi Apóelre és a szintén török Konyasporra 100-100 ezer eurós büntetést róttak ki.