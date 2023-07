Magyarország mindaddig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás semmilyen további európai uniós finanszírozásához, amíg Kijev le nem veszi az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról – szögezte le kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar–jordán gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtóértekezleten.

Fotó: Szíjjártó Péter Facebook

A tárcavezető felháborítónak, elfogadhatatlannak és botrányosnak minősítette, hogy az ukrán hatóságok hazug és nevetséges indokokból felvették ebbe a jegyzékbe a legnagyobb magyar bankot, ahol nagyjából hárommillió ember vezeti a számláját.

Mindent megteszünk azért, hogy az ukrán embereknek segítsünk, hogy a magyar emberek fizetik egy olyan háborúnak az árát, amihez semmi közük nincsen, ehhez képest a reakció az, hogy a legnagyobb magyar bankot felteszik egy ilyen szégyenlistára, ez több a soknál

– vélekedett.

Az álláspontunk világos: amíg az OTP-t nem veszik le erről a listáról, addig Magyarország nem fog hozzájárulni semmilyen további európai uniós finanszírozáshoz az ukrajnai fegyverszállítások tekintetében

– tudatta.

Nemcsak ahhoz az 500 millió euróhoz nem fogunk hozzájárulni, amelyet jelenleg megállítottunk, hanem jobb, ha nem is jönnek semmilyen előterjesztéssel további fegyverszállítások finanszírozására

– tette hozzá.

Az Európai Parlament támogatja, hogy az unió még több fegyvert gyártson Ukrajna megsegítése érdekében Az Európai Parlament megszavazta azt a jogszabályt, amely 500 millió euróval támogatja a közösség lőszer- és rakétagyártását, hogy tovább tudja segíteni Ukrajna harcát Oroszország ellen.

A miniszter a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjával kapcsolatban kiemelte, hogy az erről szóló döntés teljes egészében az országgyűlési képviselők kezében van, a kormány készen áll, hiszen rég benyújtotta az előterjesztést.

Közölte, hogy az utóbbi napokban többször is konzultált a török kollégájával, és a kommunikáció ezután is szoros lesz, mivel Ankara egyeztetni fog Svédországgal és a NATO-val is.

Amennyiben elmozdulás történik, akkor természetesen az ígéretünket, miszerint Magyarország nem fog késleltetni egyetlen országot sem a tagság vonatkozásában, be fogjuk tartani

– mondta.